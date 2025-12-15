Corte de Sullana obtuvo tercer lugar a nivel nacional en concurso "Justicia en Acción: Historias que transforman"

La Corte Superior de Justicia de Sullana obtuvo el Tercer Puesto a nivel nacional en el Concurso “Justicia en Acción: Historias que Transforman”, en la categoría “Informes Especiales”, con el tema “Justicia efectiva al servicio de poblaciones vulnerables”, actividad organizada en el marco del Décimo Primer Aniversario de Justicia TV, el canal del Poder Judicial.

La ceremonia de premiación del Concurso se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia en Lima. El juez supremo titular Carlos Alberto Calderón Puertas entregó el diploma de reconocimiento al jefe de la oficina de Imagen de la Corte Néstor Daniel Apaza Mendoza. Se contó con la presencia también del gerente de Comunicaciones del Poder Judicial Helio Ramos Peltroche y la subgerenta de Televisión Judicial Liliana Hernández Huamañahui.

El primer lugar fue para la Corte de Ucayali y el segundo puesto para la Corte de Cajamarca. En la categoría de “Video Instructivo” la Corte de Piura, ganó el primer lugar, seguidos de la Corte de Lambayeque y de Huaura. En los trabajos se destacó la creatividad, el esfuerzo y el compromiso de quienes visibilizan la labor de nuestras juezas y jueces.