A través de un diario, Liseth Cruz Ruiz narra todos los episodios de violencia que vivió al lado del 'Monstruo'. | Composición LR | Panorama

“Lo que empieza mal, siempre termina mal” es una de las frases que Liseth Cruz Ruiz escribió en su diario, en el que relató las experiencias vividas con Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', padre de sus hijos. De acuerdo con un informe de Panorama, el cuaderno fue manuscrito durante su reclusión en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal.

Cruz Ruiz afirmó que conoció a Moreno Hernández en el colegio, cuando ella tenía 15 años y él 16. “Un amigo en común que estudiaba conmigo le dio mi Messenger”, se lee. No obstante, en otras páginas del diario, la expareja del 'Monstruo' relató los episodios de violencia física y psicológica que sufrió a manos del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte.

Liseth Cruz Ruiz expone agresiones del 'Monstruo'

“Un día llegó borracho y con un arma al cuarto”, recuerda Cruz Ruiz al describir el temperamento violento de Moreno. “Le reclamaba algo y empezaba a gritar; fue entonces cuando sacó el arma y, para asustarme, me apuntó. Se le escapó un disparo”, narró la mujer.

Asimismo, menciona que el 'Monstruo' solía reunirse con sus amistades, quienes llegaban en motocicletas listos para ejecutar un nuevo asesinato o ataque. En una llamada telefónica con 'Panorama', Cruz Ruiz confirmó haber escrito con su puño y letra todas las páginas del cuaderno con el objetivo de hacer pública su historia. “Quiero contarlo todo. Estoy cansada”, expresó.

Constantes amenazas de Erick Moreno

La madre de los hijos del 'Monstruo' reveló que Erick Moreno intentó atentar contra su vida. “Una tarde, cuando salía del colegio, conocí a quien hoy se convirtió en mi verdugo. Lo digo porque, en una ocasión, quiso matarme; y eso que muchas veces decía que yo era su todo”, escribió.

También relató que durante un cumpleaños de Moreno, este la agredió tras llegar ebrio a su casa. “Le había llevado una torta y me la arrojó. Lo desconocí por completo. Me golpeó con tanto odio que no recuerdo en qué momento se fue. Al despertar, tenía el rostro hinchado y a mi hija llorando”, concluyó Cruz Ruiz.

Pide garantías para su vida

Por último, Liseth solicitó garantías para su vida y la de su familia tras los ataques que sufrió mientras permanece recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos. “Dejen de ensañarse. He pedido garantías, por favor”, expresó la expareja del 'Monstruo' antes de finalizar la llamada con el dominical.

