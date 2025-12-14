HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes son sorprendidos robando autopartes y vecinos los golpean en San Martín de Porres: incendiaron su moto

Los delincuentes intentaron escapar al ser detectados desmantelando un auto. La rápida coordinación de los residentes evitó su fuga y permitió su captura y su posterior traslado a una comisaría de San Martín de Porres.

Dos delincuentes fueron capturados por vecinos tras ser captados robando autopartes en SMP.
Dos delincuentes fueron capturados por vecinos tras ser captados robando autopartes en SMP. | América TV | Composición LR

Dos delincuentes acusados de robar autopartes fueron retenidos y agredidos por vecinos de la zona de San Germán, luego de ser sorprendidos en flagrancia la noche del último martes, en el jirón Alfonso Bernal, San Martín de Porres (SMP).

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, los sujetos fueron detectados cuando desmantelaban un vehículo estacionado. La alerta se dio alrededor de las 10:30 p. m., lo que permitió que los residentes se organizaran rápidamente y ordenaran el cierre de las rejas del sector para impedir su huida.

PUEDES VER: Feminicida Joran van der Sloot mandó mensaje a los padres de Stephany Flores: lo que dijo tras años de silencio

Vecinos capturan a delincuentes de SMP

Las imágenes registradas por cámaras y teléfonos móviles muestran a los presuntos delincuentes intentando escapar por las calles aledañas. Aunque uno logró evadir momentáneamente a los vecinos al saltar una reja, ambos fueron finalmente ubicados y reducidos tras una persecución por la zona.

La captura derivó en un violento acto de represalia. En medio de la indignación por los constantes robos denunciados en el barrio, los moradores golpearon a los sujetos y prendieron fuego al mototaxi en el que se desplazaban. El incendio obligó a la intervención del Cuerpo General de Bomberos, que logró controlar las llamas y evitar mayores daños.

Vecinos señalaron a América TV que la reacción fue consecuencia del hartazgo ante la reiterada sustracción de autopartes y la escasa presencia policial. Indicaron, además, que durante la fuga los sospechosos arrojaron las piezas robadas en la vía pública.

PUEDES VER: Revelan amenazas del 'Monstruo' contra familiares de empresarios secuestrados: "Voy a desaparecer a tu hermano"

PNP traslada a los delincuentes a la comisaría

Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional asumieron el control de la zona y trasladaron a los dos hombres a la comisaría de Condevilla, donde permanecen detenidos mientras se desarrollan las investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio.

Los residentes reiteraron su pedido de mayor patrullaje y una respuesta más oportuna de las autoridades, al advertir que la falta de seguridad expone a los vecinos a situaciones cada vez más peligrosas.

