Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¿Cuándo se creó Lima? Historia, fundador y edad de la Ciudad de los Reyes

Arequipa, Piura y Huánuco estuvieron de aniversario de fundación española el 15 de agosto. Ante esto, mucha gente se preguntó cuándo es la celebración de Lima. Conoce todos los detalles de la capital peruana. 

Lima es una de las capitales más antiguas de América. Foto: Composición LR/Andina/Zenda Libros
Lima es una de las capitales más antiguas de América. Foto: Composición LR/Andina/Zenda Libros

Lima, al igual que otras ciudades del Perú, tuvo una fundación española. Durante la conquista, los europeos crearon ciudades en nuestro territorio para establecer sus principales centros administrativos y de comercio. Si bien la independencia liberó a los peruanos del control extranjero, el legado permaneció y se mantiene en muchos aspectos de la vida actual. Ante ello, es importante conocer los principales detalles de la historia de la capital peruana.

PUEDES VER: ¿Quién es el Dios de Jacob y por qué lo nombran realmente en el himno nacional del Perú?

lr.pe

¿Cuándo se fundó Lima y cuántos años tiene actualmente?

Lima se fundó un 18 de enero de 1935, por lo que actualmente tiene 488 años.

¿Quién fundó Lima y cuál fue su motivación?

Francisco Pizarro fundó Lima en 1535 luego de pasar varios meses buscando un lugar de la costa peruana con las condiciones que él necesitaba. Según una investigación publicada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el conquistador español adoptó la idea de fundar una nueva ciudad tras el Cabildo de Jauja realizado el 4 de diciembre de 1534.

Lima, Francisco Pizarro

Francisco Pizarro durante la fundación de Lima. Foto: Zenda Libros

¿Cómo se llamaba antes Lima?

El primer nombre de Lima tras la fundación de Francisco Pizarro fue la Ciudad de los Reyes, esto por devoción y memoria a los Reyes Magos y por la cercanía de su fiesta, según la UNMSM. Sin embargo, el Museo del Ejército de España señala que el nombre fue en honor del rey Carlos I y su madre doña Juana. Con el paso de los años quedó Lima, esto debido a que los indígenas se referían al lugar como "Limaq".

¿Cuál es el distrito más grande de Lima?

Según Lima Cómo Vamos, los distritos más grandes de Lima son:

  • Carabayllo: 346,9 kilómetros cuadrados
  • Ancón: 299,2 kilómetros cuadrados.
  • Cieneguilla: 240,3 kilómetros cuadrados
  • Lurigancho-Chosica: 236,5 kilómetros cuadrados
  • Lurín: 181,1 kilómetros cuadrados
  • Pachacámac: 160,2 kilómetros cuadrados
  • San Juan de Lurigancho: 131,3 kilómetros cuadrados
  • Punta Negra: 130,5 kilómetros cuadrados
  • Punta Hermosa: 119,5 kilómetros cuadrados
  • Ate: 77,7 kilómetros cuadrados.
Carabayllo, Lima

Carabayllo es el distrito más grande de Lima. Foto: difusión

