Sociedad

Tiktoker Jordy Rioja se disculpa tras ser liberado por destruir árbol navideño en Chiclayo: “Llegué hasta ese punto porque ya no podía callar”

En la disculpa pública, el influencer Jordy Rioja reconoció que su acto fue inapropiado y agradeció a sus abogados por ayudarlo a salir en libertad.

Reacciones en redes sociales son variadas luego de la disculpa de Rioja.
Reacciones en redes sociales son variadas luego de la disculpa de Rioja. | Foto: Jordy Rioja | Composición: LR

Jordy Rioja, tiktoker que fue detenido en Chiclayo por destruir un árbol navideño en una transmisión en vivo, fue liberado y posteriormente se disculpó a través de su cuenta de TikTok. En redes sociales se observan opiniones contrastadas. Mientras que unos defienden las acciones del influencer, otros critican su actuar por considerarla una forma incorrecta de reclamar.

“Somos un pueblo de paz”: Jordy Rioja vía TikTok luego del incidente en Chiclayo

En un video publicado el último 11 de diciembre, Jordy Rioja pidió disculpas públicas tras ser detenido al causar destrozos en el árbol navideño ubicado en la plaza principal de Chiclayo. “Sé que estuvo mal lo que hice, pero llegué hasta ese punto porque ya no podía callar, y fue la voz, como todo chiclayano, de que no se burlen más de nosotros” mencionó al respecto.

De igual manera, brindó algunos detalles de dicha ciudad, que aparentemente no estaría siendo cuidada por los directivos municipales. “No solamente por el árbol, sino por las pistas con hueco, basura y desagüe que abundan en la ciudad, y nuestras autoridades no hacen nada. Espero que todo cambie y no permitan ese tipo de cosas. Somos un pueblo de paz, un pueblo de amistad”, añadió.

Rioja, además, publicó un segundo video en TikTok, en el que brinda algunos detalles de su liberación luego de agradecer a Dios y a sus abogados por la labor realizada tras el incidente.

Opiniones contrastadas en redes sociales ante la liberación de Jordy Rioja

En la cuenta oficial del tiktoker, misma que utilizó para publicar videos relacionados con sus disculpas y los detalles de su liberación, se observan comentarios de personas que defienden su accionar, de algunas que no aceptan las disculpas y de otras que simplemente toman con humor lo sucedido.

De ellas, destacan las siguientes: “estuvo mal lo que hiciste, sin nosotros”, “yo apoyo a Jordy, las pistas están feas y en algunos lugares huele horrible”, “no al vandalismo, no era forma de reclamar”, “que esto quede como experiencia para la próxima pensar las cosas antes de hacerlas” y “saquen un clip de 3 doritos después”.

