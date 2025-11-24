HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Creador de contenido Carlitos TV llegó con un fuerte resguardado de seguridad a fiesta y conoció a varios influencers y streamers peruanos.

Popular creador de contenido tiene 1,2 millones de seguidores en TikTok.
Popular creador de contenido tiene 1,2 millones de seguidores en TikTok.

El tiktoker Carlitos TV llegó a Perú hace algunos días y generó gran expectativa entre influencers y usuarios en redes sociales, especialmente en TikTok. El creador de contenido es popular por compartir clips sobre el mundo del streaming peruano, así como por comentar distintas polémicas que involucran a figuras digitales. Su arribo a Lima despertó emoción entre sus seguidores, quienes le mostraron su cariño de inmediato.

Organizan fiesta de bienvenida para tiktoker Carlitos TV

Para celebrar su llegada, se organizó una fiesta de bienvenida que reunió a varios creadores de contenido peruanos. Aunque Carlitos TV realizaba la mayor parte de su contenido desde Estados Unidos, siempre mantenía informados a sus seguidores sobre los últimos hechos relacionados con influencers, tiktokers y streamers del país.

PUEDES VER: Mamá de Zully delata a tiktoker y confirma almuerzo con Óscar Junior: “Un buen muchacho”

lr.pe
Carlitos TV tiene 1,2 millones de seguidores en TikTok. Foto: Instagram

Carlitos TV tiene 1,2 millones de seguidores en TikTok.

Durante el evento, fue recibido con aplausos y rodeado de un fuerte resguardo de seguridad, lo que dejó en evidencia su popularidad en la comunidad digital. En la celebración, Carlitos TV tuvo la oportunidad de conocer personalmente a varios influencers a quienes solía mencionar en sus contenidos.

Zein regaló lentes Louis Vuitton a tiktoker Carlitos TV

Uno de los momentos más llamativos fue cuando el streamer Andy Merino, conocido como 'Zein', lo sorprendió regalándole unos lujosos lentes Louis Vuitton. "Este es tu regalo, hermanito", expresó. El gesto dejó impresionado a Carlitos TV, quien agradeció el detalle.

PUEDES VER: Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

lr.pe

Actualmente, el tiktoker cuenta con 1,2 millones de seguidores en TikTok, donde sus publicaciones suelen superar las 500.000 visualizaciones.

