Turistas quedan impactados al encontrar a heladero vendiendo en el mar: “Peligrosamente, cerca de ti”

Un heladero sorprendió al vender sus helados en el mar. Con su clásico uniforme amarillo, el trabajador no tuvo temor en usar una tabla de surf para llegar hasta las embarcaciones en las playas de Lima. El clip se viralizó rápidamente en TikTok, donde generó reacciones positivas.

Heladero usa tabla de surf para vender sus productos

Un video que se viralizó en TikTok muestra al heladero equilibrando su caja de helados mientras navega entre las olas. El momento más impactante llega cuando se acerca a una embarcación de turistas, quienes no pueden evitar reír y mostrar expresiones de asombro.

"Tomas un paseo en bote y te encuentras un heladero", describió la artífice del clip viral. Hasta el momento, la publicación acumula más de 490.000 visualizaciones y 42.000 'me gusta'.

Usuarios resaltan el esfuerzo de los trabajadores peruanos

Usuarios en redes sociales resaltaron el esfuerzo de los trabajadores peruanos. Para muchos, este hecho refleja la creatividad y sacrificio con los que miles de peruanos salen adelante cada día, adaptándose a cualquier circunstancia para obtener ingresos para sus familias.

"Y todavía aceptan pago por aplicación en medio del océano", "Y estoy seguro que tiene para pagarle con aplicativo", "Peligrosamente, cerca de ti", "No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que están hasta en el purgatorio", "Sería un delito no comprar después de encontrarlo al medio de la nada en el mar", "Ni la IA se atrevió a tanto", reaccionaron usuarios en TikTok.