Una mujer resultó herida luego de un ataque a balazos perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta en la discoteca 11:11 Club, ubicada en la cuadra 34 de la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Cayetano Heredia. El hecho se registró durante la madrugada y generó pánico entre los asistentes al local y vecinos de la zona.

Según información policial, los atacantes realizaron varios disparos antes de huir con rumbo desconocido. Uno de los proyectiles dio contra una camioneta estacionada en el lugar, ocasionando daños materiales.

Casquillos en la pista y daños materiales

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional acordonaron el área y hallaron nueve casquillos de bala sobre la vía. También se comprobó que una camioneta presentaba la ventana del conductor destrozada y un impacto que atravesó su cabina delantera.

Testigos indicaron a América TV que los disparos se produjeron de manera repentina sin que se tenga certeza sobre un objetivo específico. Algunas personas señalaron que los atacantes efectuaron los disparos al aire, lo que incrementó el nivel de alarma en el lugar.

Al momento del atentado, en la discoteca se desarrollaba un espectáculo con la presentación de varias agrupaciones y solistas, entre ellos Son Tentación, Yerson Manuel y Caballito. Una testigo mencionó que una cantante identificada como Marisela se retiraba del local cuando ocurrieron los disparos. Algunas versiones indican que el ataque ocurrió tras la salida de uno de los artistas; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

PNP investiga ataque a discoteca 11:11 Club en Independencia

La Policía informó que la mujer herida no presentaba lesiones de gravedad, aunque no se ha precisado si fue alcanzada directamente por una bala o por esquirlas producto de los impactos.

El caso es investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia, que analizará las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. No se descarta que el ataque esté vinculado a un caso de extorsión, amenaza o represalia.

El incidente ocurrió en un sector cercano a la municipalidad y a una comisaría. Pese al hecho, el local continuó funcionando brevemente tras los disparos. Recién minutos después, agentes policiales ingresaron al establecimiento y los asistentes comenzaron a retirarse del lugar.

