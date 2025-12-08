HOYSuscripcion LR Focus

Daniel Cango, el criminal peruano que acumula 61 cadenas perpetuas, revela cómo es vivir en penal de Challapalca

Daniel Augusto Cango Mendiola lideró la organización criminal Los Michis y reveló la falta de contacto con su familia desde su reclusión en el penal de Challpalca. Afirmó haber ordenado al menos 19 secuestros en el pasado.

Daniel Augusto Cango Mendiola recibió 61 cadenas perpetuas en el Perú.
Daniel Augusto Cango Mendiola recibió 61 cadenas perpetuas en el Perú.

Daniel Augusto Cango Mendiola, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Michis, reapareció públicamente tras cuatro años de permanecer recluido en el penal de máxima seguridad de Challapalca, donde cumple un total de 61 cadenas perpetuas impuestas por el Poder Judicial.

El interno, identificado como uno de los criminales más ampliamente sentenciados en el Perú, permanece bajo régimen de aislamiento en dicho penal ubicado en la región Tacna. Desde ese centro penitenciario, Panamericana accedió a las declaraciones del criminal sobre su situación actual y su participación en los delitos por los que fue condenado.

PUEDES VER: Joran van der Sloot: así vive su encierro en el penal de Challapalca el asesino de Stephany Flores

lr.pe

Daniel Augusto Cango Mendional revela cómo es vivir en penal de Challpalca

Daniel Augusto Cango Mendional declaró cómo es vivir en penal de Challapalca. Señaló que no mantiene contacto con su familia desde hace varios años debido a su condición carcelaria. Según indicó, permanece completamente aislado y monitoreado bajo estrictas medidas de seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

Desde su reclusión, Cango reconoció haber ordenado al menos 19 secuestros. En entrevista con el dominical, afirmó que fue traicionado por integrantes de su entorno más cercano, situación que habría facilitado su captura.

PUEDES VER: Joven muere tras ser atropellada en Villa El Salvador: chofer intentó fugar y vehículo registra multa de más de S/1.000

lr.pe

Las autoridades identifican a Cango Mendiola como el principal líder de Los Michis, una red criminal que operó en sectores de Lima Norte y que estuvo vinculada al cobro de cupos en proyectos de construcción, así como a secuestros, homicidios y otros delitos graves.

Investigaciones policiales dan cuenta de que la organización consolidó sus operaciones mediante el uso sistemático de la violencia contra presuntos rivales y personas que se negaban a pagar extorsiones. Parte de estos hechos fueron registrados en material audiovisual que luego fue utilizado como evidencia en los procesos judiciales.

Organización criminal Los Michis torturaba a sus víctimas

Según los expedientes judiciales, los integrantes de Los Michis aplicaban métodos de tortura contra sus víctimas antes de asesinarlas. También se reportó que los cuerpos eran abandonados en zonas desoladas del distrito de Ancón, como parte de una estrategia de intimidación territorial.

Uno de los casos documentados corresponde a la ejecución de un hombre conocido como “Mono Gringo”, quien habría sido secuestrado, retenido bajo amenazas y posteriormente asesinado mediante múltiples disparos, en cumplimiento de órdenes atribuidas al líder de la organización.

Participación de policías en Los Michis

La investigación reveló vínculos entre la banda criminal y efectivos policiales, quienes habrían proporcionado información sobre operativos a cambio de beneficios. Estas filtraciones permitieron a la organización evadir capturas y continuar operando durante varios meses.

Entre los implicados figuran agentes en actividad, quienes habrían intervenido para manipular procedimientos, ocultar denuncias y facilitar acciones ilícitas de la red criminal. Estos hechos forman parte del proceso judicial en el que también fueron sentenciados otros 19 integrantes de Los Michis.

Las víctimas eran marcadas con cortes en forma de numeral como sello distintivo del grupo. Familias de agraviados relataron haber identificado estas señales en los cuerpos de sus seres queridos tras los crímenes. Sobrevivientes afirmaron que dichos actos eran ejecutados como mecanismo de advertencia hacia terceros, estableciendo una identidad criminal basada en la violencia sistemática.

Condena contra Daniel Augusto Cango Mendiola

El Poder Judicial sentenció a Cango Mendiola a más de diez condenas de cadena perpetua que, acumuladas, suman 61 penas máximas. También fue responsabilizado por al menos 50 delitos, entre ellos secuestro agravado, homicidio calificado, extorsión y tráfico ilícito de drogas.

La sentencia incluyó a otros miembros de su organización y a efectivos policiales, quienes fueron procesados por colaboración con el crimen organizado. El caso es considerado uno de los procesos judiciales más extensos en materia de criminalidad organizada en el Perú.

