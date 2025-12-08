HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

Colisión ocurrió en el kilómetro 778 de la Panamericana Sur en la provincia de Camaná. Lesionados fueron evacuados en tolva de camioneta


La Policía investiga las causas del accidente. Créditos: Policía de carreteras.
La Policía investiga las causas del accidente. Créditos: Policía de carreteras.

El choque entre un camión frigorífico y una camioneta en la Panamericana Sur de la región Arequipa dejó el saldo de tres heridos. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana en el kilómetro 778 en la jurisdicción del distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

lr.pe

La colisión fue entre el frigorífico B9U-949 y la camioneta Hyundai V8O-134. Este último vehículo llevó la peor parte, pues terminó con su carrocería destrozada. Sus tres ocupantes (incluido su conductor) fueron trasladados al centro de salud Ocoña, donde permanecen en observación.

Por su parte, el frigorífico terminó volteado hacia un lado, aunque su chofer no tuvo lesiones. Esta unidad se dirigía de norte a sur (dirección hacia la ciudad de Arequipa) y llevaba jabas de pescado. El cargamento quedó disperso en medio de la pista.

Testigos en la zona del accidente informaron que los heridos de la camioneta tuvieron que ser trasladados en la tolva de una camioneta de serenazgo. Calificaron como un milagro que el accidente no haya tenido consecuencias fatales, debido al estado en que quedó la camioneta.

El tránsito estuvo restringido en la zona por casi dos horas, pues el frigorífico ocupaba buena parte del carril. La Policía investiga las causas del accidente.

