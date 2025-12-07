Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

El río Tambo atraviesa varios distritos de las regiones Arequipa y Moquegua. En esta última jurisdicción, desde la Municipalidad Distrital de Matalaque emitieron una nueva alerta por la coloración amarillenta registrada desde el 5 de diciembre. No es la primera vez que el rio muestra tal panorama y desde la comuna responsabilizan a la actividad minera.

“Relaves mineros provenientes de la unidad Florencia–Tucari (Minera Aruntani S.A.C.) estarían generando la presencia de metales pesados en el agua. La salud de la población, la actividad agrícola, la fauna acuática y la biodiversidad del río se encuentran en riesgo creciente”, se lee en el portal web de la comuna y sus redes sociales.

También compartieron una fotografía en la que se observa a una persona recogiendo sedimentos del río. Al levantar el barro, se aprecia una sustancia amarillenta, lo que incrementa la preocupación.

Río Tambo y niños con metales pesados en el cuerpo

El río Tambo también cruza los distritos del Valle de Tambo en la provincia de Islay, Arequipa. En 2024, el Ministerio de Salud evaluó a 102 personas —101 niños y un adulto— del distrito de Deán Valdivia y La Curva. El 89% presentó concentraciones de arsénico en la orina por encima de los valores normales.

En un sector cercano, denominado Alto Senada, se evaluó a 92 niños y un adulto; de ellos, el 90.3% también presentó concentraciones elevadas de arsénico. Los resultados son similares en otros sectores de la provincia de Islay.

“Somos huérfanos de autoridades”

Vecinos de Islay se pronunciaron sobre la situación, afirman que sus reclamos no reciben atención. “Luego de los terribles y preocupantes resultados, ningún alcalde de Islay, consejero, y peor aún, el gobernador, se pronuncia. Estamos huérfanos de autoridades. En Islay tenemos que comprar agua embotellada. Recuerdo que en 2022 anunciaron un convenio entre Sedapar y la Universidad San Pablo, como un piloto para purificar el agua, pero quedó en el olvido”, señaló Daniel Toranzo, comunicador y vocero de los afectados.

Otros vecinos de Islay piden intervenir en las próximas sesiones del Consejo Regional de Arequipa para expresar la gravedad de la contaminación del río Tambo y exigir medidas para detener la intoxicación de la población de Islay.