HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

Desde hace años el afluente arrastra elevados niveles de metales pesados. Desde la Municipalidad de Matalaque se registraron imágenes que han generado preocupación.

Retorno de extraña coloración en el Tambo encendió las alarmas. Foto: Municipalidad de Matalaque.
Retorno de extraña coloración en el Tambo encendió las alarmas. Foto: Municipalidad de Matalaque.

El río Tambo atraviesa varios distritos de las regiones Arequipa y Moquegua. En esta última jurisdicción, desde la Municipalidad Distrital de Matalaque emitieron una nueva alerta por la coloración amarillenta registrada desde el 5 de diciembre. No es la primera vez que el rio muestra tal panorama y desde la comuna responsabilizan a la actividad minera.

“Relaves mineros provenientes de la unidad Florencia–Tucari (Minera Aruntani S.A.C.) estarían generando la presencia de metales pesados en el agua. La salud de la población, la actividad agrícola, la fauna acuática y la biodiversidad del río se encuentran en riesgo creciente”, se lee en el portal web de la comuna y sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Atrapados entre los relaves de La Joya Mining y las sombras del envío de oro

lr.pe

También compartieron una fotografía en la que se observa a una persona recogiendo sedimentos del río. Al levantar el barro, se aprecia una sustancia amarillenta, lo que incrementa la preocupación.

Río Tambo y niños con metales pesados en el cuerpo

El río Tambo también cruza los distritos del Valle de Tambo en la provincia de Islay, Arequipa. En 2024, el Ministerio de Salud evaluó a 102 personas —101 niños y un adulto— del distrito de Deán Valdivia y La Curva. El 89% presentó concentraciones de arsénico en la orina por encima de los valores normales.

En un sector cercano, denominado Alto Senada, se evaluó a 92 niños y un adulto; de ellos, el 90.3% también presentó concentraciones elevadas de arsénico. Los resultados son similares en otros sectores de la provincia de Islay.

“Somos huérfanos de autoridades”

Vecinos de Islay se pronunciaron sobre la situación, afirman que sus reclamos no reciben atención. “Luego de los terribles y preocupantes resultados, ningún alcalde de Islay, consejero, y peor aún, el gobernador, se pronuncia. Estamos huérfanos de autoridades. En Islay tenemos que comprar agua embotellada. Recuerdo que en 2022 anunciaron un convenio entre Sedapar y la Universidad San Pablo, como un piloto para purificar el agua, pero quedó en el olvido”, señaló Daniel Toranzo, comunicador y vocero de los afectados.

Otros vecinos de Islay piden intervenir en las próximas sesiones del Consejo Regional de Arequipa para expresar la gravedad de la contaminación del río Tambo y exigir medidas para detener la intoxicación de la población de Islay.

Notas relacionadas
Atrapados entre los relaves de La Joya Mining y las sombras del envío de oro

Atrapados entre los relaves de La Joya Mining y las sombras del envío de oro

LEER MÁS
Pueblo achuar: "derrame de petróleo nos dejó sin agua ni alimentos"

Pueblo achuar: "derrame de petróleo nos dejó sin agua ni alimentos"

LEER MÁS
Aprueban ley contra la contaminación lumínica: hasta un millón de soles en multa por incumplir norma

Aprueban ley contra la contaminación lumínica: hasta un millón de soles en multa por incumplir norma

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

LEER MÁS
Ministerio de Justicia inicia investigación a portal que difunde datos de "infieles" y activa canales oficiales para recibir denuncias

Ministerio de Justicia inicia investigación a portal que difunde datos de "infieles" y activa canales oficiales para recibir denuncias

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo se estrena capítulo 9 de 'Beso dinamita' y dónde ver online el k-drama?

Christian Cueva es el nuevo fichaje de Juan Pablo II: el club Chongoyape le dio la bienvenida a 'Aladino'

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Sociedad

La Tinka: resultados de sorteo de domingo 7 de diciembre 2025

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025