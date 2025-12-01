Una vuelta por la Feria del Libro Ricardo Palma, un evento con tradición

Dedico algunas horas del domingo al ocio cultural. Este domingo no fue la excepción y me dirigí a la Feria del Libro Ricardo Palma, que en este 2025 celebra su edición 46. Este dato basta y sobra para decir que este es el evento dedicado al libro más antiguo del país.

A diferencia de la FIL de Lima, la feria Ricardo Palma sí puede jactarse de tener una tradición. En ello, resulta clave que su escenario no sea otro que el propio parque Kennedy de Miraflores. Desde 1972, muchos asocian a esta feria como un punto de encuentro familiar y esta es la impresión que la ha signado incluso en sus tiempos de crisis.

Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, es el arco de tiempo que sugiero para visitarla. Los libreros acomodan su material, los cafés no lucen llenos y los rostros de hombres y mujeres proyectan un estado de gracia que desaparecerá a medida que pasen las horas.

Antes de recorrer la feria, fui un toque a la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica (FCE), ubicada en la calle Berlín. En esta librería compré este libro, del FCE, de Roland Forgues: Ricardo Palma, caballero en su burro. Negritud, disidencia y utopía. No es que haya estado buscando este título y que lo encontré por un golpe de suerte. Simplemente me gustó, de lo poco que revisé, el enfoque de Forgues. No olvidemos que Forgues es el editor de una maravilla que debería rescatarse: Escritores peruanos que piensan que dicen, publicado en 1977 por la editorial ECOMA.

Ni bien empecé a recorrer la feria, me detuve frente a un stand llamado Speedwagon. Speedwagon es una editorial independiente, enfocada en cómics, novelas y cuentarios inscritos en la vertiente fantástica. Este proyecto editorial es del escritor Jeremy Torres-Montero, quien fundó en 2019 Speedwagon y desde 2022 participa en ediciones feriales con stand propio. Speedwagon tiene hits, como Jaguar de Antonio Carlín y El camino de los Aegeti: Zero del propio Jeremy Torres Montero. Por cierto, no sabía que Speedwagon era de Jeremy y me retiré contento del stand de su editorial.

Esta feria tiene una magia. Puedes encontrar en ella títulos que andabas buscando y que terminas encontrando entre las ofertas, aunque para ello hayas tenido que bucear un buen rato entre libros olvidables. Esta vez no tuve suerte, pero vi a varios patas contentos con títulos encontrados.

Me llamó la atención un stand que responde a este nombre: Librería oculta. Literalmente, este espacio está escondido, pero encontré en él un título que no es rebuscado, pero el cual sí quería leer desde hace un tiempo: Diario del Amazonas (Fundación M. J. Bustamente de la Fuente) de Roger Casement.

Otro stand que captó mi interés fue el del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima. Aparte de ver a varios escritores locales como autores de las publicaciones de este fondo, uno no puede dejar de recomendar el libro que contiene todas las acuarelas de Pancho Fierro, que vale lo que cuesta: Acuarelas de Pancho Fierro y seguidores.

…

Sugerencia:

Libro. Este miércoles 3, en el auditorio Pilar Dughi, Daniella Paredes Johnson estará presentando Ponte un alma si la encuentras (UPC), la biografía de Blanca Varela.