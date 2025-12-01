HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Cultural

Una vuelta por la Feria del Libro Ricardo Palma, un evento con tradición

Desde 1972, esta feria en el parque Kennedy se ha vuelto en un punto de encuentro preferido por las familias. Va hasta el 9 de diciembre.

Feria Ricardo Palma. Imagen: Difusión.
Feria Ricardo Palma. Imagen: Difusión.

Dedico algunas horas del domingo al ocio cultural. Este domingo no fue la excepción y me dirigí a la Feria del Libro Ricardo Palma, que en este 2025 celebra su edición 46. Este dato basta y sobra para decir que este es el evento dedicado al libro más antiguo del país.

A diferencia de la FIL de Lima, la feria Ricardo Palma sí puede jactarse de tener una tradición. En ello, resulta clave que su escenario no sea otro que el propio parque Kennedy de Miraflores.  Desde 1972, muchos asocian a esta feria como un punto de encuentro familiar y esta es la impresión que la ha signado incluso en sus tiempos de crisis.

Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, es el arco de tiempo que sugiero para visitarla.  Los libreros acomodan su material, los cafés no lucen llenos y los rostros de hombres y mujeres proyectan un estado de gracia que desaparecerá a medida que pasen las horas.

Antes de recorrer la feria, fui un toque a la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica (FCE), ubicada en la calle Berlín. En esta librería compré este libro, del FCE, de Roland Forgues: Ricardo Palma, caballero en su burro. Negritud, disidencia y utopía. No es que haya estado buscando este título y que lo encontré por un golpe de suerte.  Simplemente me gustó, de lo poco que revisé, el enfoque de Forgues.  No olvidemos que Forgues es el editor de una maravilla que debería rescatarse: Escritores peruanos que piensan que dicen, publicado en 1977 por la editorial ECOMA.

Ni bien empecé a recorrer la feria, me detuve frente a un stand llamado Speedwagon. Speedwagon es una editorial independiente, enfocada en cómics, novelas y cuentarios inscritos en la vertiente fantástica. Este proyecto editorial es del escritor Jeremy Torres-Montero, quien fundó en 2019 Speedwagon y desde 2022 participa en ediciones feriales con stand propio.  Speedwagon tiene hits, como Jaguar de Antonio Carlín y El camino de los Aegeti: Zero del propio Jeremy Torres Montero.  Por cierto, no sabía que Speedwagon era de Jeremy y me retiré contento del stand de su editorial.

Esta feria tiene una magia. Puedes encontrar en ella títulos que andabas buscando y que terminas encontrando entre las ofertas, aunque para ello hayas tenido que bucear un buen rato entre libros olvidables. Esta vez no tuve suerte, pero vi a varios patas contentos con títulos encontrados.

Me llamó la atención un stand que responde a este nombre: Librería oculta. Literalmente, este espacio está escondido, pero encontré en él un título que no es rebuscado, pero el cual sí quería leer desde hace un tiempo: Diario del Amazonas (Fundación M. J. Bustamente de la Fuente) de Roger Casement.

Otro stand que captó mi interés fue el del Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima. Aparte de ver a varios escritores locales como autores de las publicaciones de este fondo, uno no puede dejar de recomendar el libro que contiene todas las acuarelas de Pancho Fierro, que vale lo que cuesta: Acuarelas de Pancho Fierro y seguidores.

Sugerencia:

Libro. Este miércoles 3, en el auditorio Pilar Dughi, Daniella Paredes Johnson estará presentando Ponte un alma si la encuentras (UPC), la biografía de Blanca Varela.

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

Néstor García Canclini: “Necesitamos revertir la desdemocratización neoliberal extendida por las ultraderechas”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Cultural

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025