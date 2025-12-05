HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Choque entre motorizado y tráiler genera tráfico cerca a Puente Nuevo en la Panamericana Sur

Las autoridades llegaron al lugar para ayudar a los afectados. Usuarios registraron el incidente y alertaron sobre las dificultades vehiculares en la zona.

Tráfico en la Panamericana Sur tras accidente. Foto: composición LR
Tráfico en la Panamericana Sur tras accidente. Foto: composición LR | composición LR

Un tráiler colisionó contra un motorizado en las inmediaciones de Puente Nuevo, lo que generó una intensa congestión vehicular en la Panamericana Sur. Diversos usuarios registraron el incidente y recomendaron utilizar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el tráfico de la zona. Al lugar acudieron las autoridades para atender a los afectados. Hasta el momento no se han reportado fallecidos ni heridos de gravedad.

