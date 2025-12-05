Choque entre motorizado y tráiler genera tráfico cerca a Puente Nuevo en la Panamericana Sur
Las autoridades llegaron al lugar para ayudar a los afectados. Usuarios registraron el incidente y alertaron sobre las dificultades vehiculares en la zona.
Un tráiler colisionó contra un motorizado en las inmediaciones de Puente Nuevo, lo que generó una intensa congestión vehicular en la Panamericana Sur. Diversos usuarios registraron el incidente y recomendaron utilizar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el tráfico de la zona. Al lugar acudieron las autoridades para atender a los afectados. Hasta el momento no se han reportado fallecidos ni heridos de gravedad.