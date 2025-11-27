PNP desmantela a ‘Los X-Men de Caylloma’: cae banda narco liderada por mujer en silla de ruedas

Agentes de la Policía Nacional realizaron una intervención en el jirón Caylloma, en el Centro de Lima, que terminó con la desarticulación de una presunta red dedicada a la venta de drogas al menudeo, conocida como ‘Los X-Men de Caylloma’. El operativo, ejecutado tras semanas de vigilancia discreta, expuso cómo una vivienda aparentemente común funcionaba como un punto de distribución que abastecía a consumidores que llegaban a cualquier hora del día.

De acuerdo con fuentes policiales, la organización operaba con un sistema de guardianía y reparto que aprovechaba el constante movimiento del Centro de Lima para pasar desapercibida. Las cámaras de seguridad de la zona ya habían registrado la presencia reiterada de personas que ingresaban por breves minutos al inmueble, un patrón que reforzó las sospechas.

Una presunta líder que negaba toda responsabilidad

La intervención sorprendió a cinco personas dentro y fuera de la vivienda. Entre ellas estaba Diana Rodríguez Tello, una mujer de 44 años que se moviliza en silla de ruedas y que, según los agentes, sería quien daba las instrucciones para la venta y el acopio de los envoltorios.

Rodríguez negó en todo momento tener relación con actividades ilícitas. Desde su detención aseguró que no conocía a quienes estaban en el exterior de la casa y afirmó que las acusaciones provenían de malos entendidos con sus vecinos. Pese a ello, los agentes sostienen que la evidencia recopilada (incluyendo la droga incautada y el seguimiento previo) la vincula directamente con la supuesta red.

Junto a la mujer fueron detenidos cuatro individuos que, según la policía, cumplían roles menores dentro de la estructura: vigilancia, contacto con consumidores y apoyo en la entrega de los paquetes.

PNP recopila mayor información

Las diligencias continúan, y la Policía busca determinar si la agrupación tenía conexiones con otras redes de distribución en Lima y qué rutas seguían para abastecerse. Mientras tanto, la vivienda intervenida permanecerá bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

