Judicialidad

Jueces resuelven 97 casos de omisión a la asistencia familiar en maratón

Juzgados Unipersonales de la sede central programaron audiencias cada 20 minutos.

El objetivo de esta maratón fue acelerar la descarga procesal y garantizar una respuesta eficaz. Fuente: Difusión.
El objetivo de esta maratón fue acelerar la descarga procesal y garantizar una respuesta eficaz. Fuente: Difusión.

Los 04 juzgados penales Unipersonales de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa realizaron una “Maratón de juicos de omisión a la asistencia familiar”, logrando resolver 97 procesos de esta materia altamente sensible que busca garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los alimentistas.

En esta jornada excepcional de trabajo tomaron parte los jueces Unipersonales, Isabel Huanqui Tejada, Orestes Ramos Olanda, Milton Huallpa Macedo y Erick Pinto Llerena; quienes junto a sus especialistas legales, especialistas de audiencias, auxiliares y técnicos judiciales, laboraron indesmayablemente durante todo el presente día para atender las 24 audiencias programadas, en promedio, por cada órgano jurisdiccional.

La finalidad de este trabajo extraordinario, coordinador por el administrador, Bernardino Gaona Huamaní, es avanzar en la descarga procesal y brindar mayor celeridad a los expedientes garantizando una respuesta oportuna y eficiente en beneficio de las partes involucradas en concordancia con los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.

Los procesos de omisión a la asistencia familiar, buscan asegurar el cumplimiento de la obligación moral y legal de los progenitores o responsables de brindar los recursos necesarios para la subsistencia, educación salud, y bienestar integral de los hijos y otros beneficiaros amparados por la ley afectando su calidad de vida y vulnerando sus derechos fundamentales.

