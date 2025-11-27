Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

Durante la actividad, se realizaron audiencias de conciliación y se recibieron denuncias de violencia familiar. Fuente: Difusión.

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizó una exitosa feria de servicios en favor de las mujeres y población en general del distrito de José Luis Bustamante y Rivero con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Durante esta actividad denominada “Llapanchikpaq Justicia” realizada de manera simultánea a nivel nacional en las 35 cortes superiores de justicia del Perú, se logró atender a más de 500 personas y se lograron realizar audiencias de conciliación de alimentos, recibir denuncias de violencia familiar y recibir información del estado de expedientes.

Durante toda la mañana jueces de Paz Letrado de la sede central, Oscar Gamero, Katya Luque y Eliana Iruri, atendieron a la población; en tanto lo propio hicieron los jueces del Módulo de Sanción Penal y de la Unidad de Flagrancia delictiva, Crisley Herrera, Lizbeth Torres”, Gonzalo Villagra y Walter Marroquín Aranzamendi.

Un pool de psicólogos experimentados en el tratamiento de casos de violencia familiar de los Módulos de Sanción Penal y Judicial Integrado, se ocuparon de atender las múltiples necesidades de la población que se concentró en la plataforma Andrés Avelino Cáceres.

La 8ava. edición de la feria “Llapanchikpaq Justicia”, estuvo básicamente orientada a atender los requerimientos de la población femenina con los servicios de orientación que brindan el Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública, RENIEC, y los servicios de la Municipalidad de José Luis Bustamante Zegarra, cuyo alcalde Fredy Zegarra Black estuvo plenamente comprometido con el éxito de esta actividad.

El público asistente a la feria por la no violencia a la mujer, fue saludada por la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, fue el encargado de inaugurar este la nueva edición de la feria “Llapanchikpaq Justicia”.