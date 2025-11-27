Módulos de protección y sanción penal de CSJAR sensibilizan a la población

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de sus Módulos de Protección y Sanción Penal, participó de manera articulada en actividades de sensibilización y orientación desarrolladas por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

El Módulo Judicial Integrado movilizó a su personal especializado para acompañar las jornadas promovidas por la Instancia Provincial de Arequipa y las instancias distritales de Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y Yanahuara, brindando información oportuna y atención psicológica a quienes lo necesitaban.

Mientras tanto, el Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar participó de una marcha de sensibilización en el campus de la Universidad Nacional de San Agustín y dictó charlas orientadas a estudiantes en el Colegio Mendel y desarrolló un Taller en el Instituto CERTUS.

Finalmente, en la provincia de Islay, los jueces Yesenia Apaza Valencia y William Vera Bedregal, lideraron al personal de los juzgados de protección y de sanción penal en el pasacalle de sensibilización organizado por la instancia provincial, el mismo que se efectuó en Alto Inclán, donde además brindaron informes y orientación a la población asistente.