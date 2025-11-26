Le roban laptop a joven en Tarapoto mientras atendía su panadería y pierde avance de su tesis

Un sujeto robó la laptop de una joven emprendedora aprovechando que estaba atendiendo su panadería. | Foto: Composición LR/ Latina

Una joven emprendedora sufrió el robo de su laptop mientras atendía su panadería en el distrito de La Banda de Shilcayo, en Tarapoto. Cámaras de seguridad captaron a los ladrones, quienes vestían camisetas negras y aprovecharon la aglomeración de clientes para sustraer el artefacto.

En el momento en que el mostrador quedó desatendido, uno de los sujetos aprovechó para ocultar el dispositivo y salir del establecimiento. "Como vio que mis trabajadores estaban ocupados en la caja, jaló la laptop", declaró la agraviada a Latina. Al notar la ausencia de su computadora portátil, revisó las cámaras del local y allí confirmó el hurto. Lo más grave del incidente es que en el equipo se encontraba el avance de su tesis universitaria.

Mujer que sufrió robo de su laptop en Tarapoto denunció hurto a comisaría del sector

La víctima acudió a la comisaría del sector para formalizar la denuncia y señaló que uno de los sospechosos había estado días antes merodeando la panadería. "Si alguien lo conoce, que me lo diga y yo avisaré a la comisaría", expresó. La mujer indicó que la laptop llevaba más de una semana guardada en ese lugar.

La afectada espera la devolución de su laptop, pues guardaba información importante como documentos y también de temas relacionados a su carrera. Las autoridades continúan investigando para poder identificar a los ladrones y devolver el equipo electrónico a la mujer afectada.

