Sociedad

Cómo está el tráfico en Lima hoy: reporte de accidentes, cierre de estaciones y vías con mayor congestión

Las estaciones del Metropolitano presentan alta afluencia, y algunas rutas de buses se ven afectadas temporalmente por protestas sociales en la ciudad.

El tráfico en Lima enfrenta congestión en los principales corredores, como la Vía Expresa y la avenida Javier Prado, por choques y trabajos viales diarios.
El tráfico en Lima enfrenta congestión en los principales corredores, como la Vía Expresa y la avenida Javier Prado, por choques y trabajos viales diarios.

El tráfico en Lima inicia sus días con fuertes cargas vehiculares en las principales vías. En la capital, se reportan a diario choques menores, interrupciones temporales por trabajos y protestas sociales. Las zonas con mayor congestión de la capital suelen concentrarse en la Vía Expresa, Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, donde el flujo se mantiene lento en horas punta.

Además, las estaciones del transporte público, como el Metropolitano, operan con aforos altos, y algunos buses del servicio o de los corredores complementarios cambian sus recorridos de forma temporal por incidencias. Ante todo lo mencionado, las autoridades recomiendan planificar rutas alternativas y considerar tiempos adicionales de traslado.

Cómo está el tráfico en Lima hoy

12:10
26/11/2025

Buses del Metropolitano presentaron desvíos

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó esta mañana que, debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima, los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, y la ruta regular A desvía su recorrido por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca–El Peruano. Una hora después, a las 12 del mediodía, culminaron los desvíos de las rutas regulares A y C en el centro de Lima. Los buses retomaron sus recorridos habituales.

