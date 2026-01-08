Acusan a profesor de danza de abuso sexual a dos de sus alumnos en Tarapoto: uno de ellos es su sobrino | Foto: composición LR/Tarapoto Noticias y Comentarios.

Un profesor de danza identificado como Jonhy Torres Paima (42), fue intervenido por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del Instituto de Medicina Legal, en el distrito de Morales, en Tarapoto, luego de ser acusado de abuso sexual contra dos de sus alumnos menores de edad.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una multitud de padres de familia, quienes, tras tomar conocimiento del hecho, fueron en la búsqueda del presunto violador.

Profesor de danza acusado de abusar de su sobrino

Según los familiares, un adolescente de 13 años, quien es sobrino del presunto abusador, refirió a sus padres que el profesor lo ultrajó dentro de su casa cuando se encontraba junto a su hermana. El otro menor de 14 años lo acusó de violentarlo sistemáticamente desde agosto del año anterior, cuando era su instructor de danzas.

Los parientes afirmaron que el agresor amenazaba constantemente a las víctimas para evitar que revelen los abusos a sus padres. Tras su detención, Torres Paima fue puesto bajo custodia estricta y permanece en la Unidad de Flagrancia de Tarapoto, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias que permitan esclarecer los hechos.

En ese sentido, las autoridades dieron a conocer que recogieron los testimonios de los menores bajo la modalidad de cámara Gesell para sustentar la acusación fiscal, que sostiene que las agresiones habrían comenzado hace cinco años, cuando una de las víctimas tenía 8 años, y se habrían prolongado hasta la actualidad.

Medidas de protección para las víctimas

Las dos víctimas reciben apoyo psicológico especializado por parte del Estado tras presentar cuadros de afectación emocional, producto de los hechos denunciados. Además, los familiares vienen recibiendo medidas de protección con el fin de evitar posibles represalias por haber hecho pública la denuncia contra el docente.

Por su parte, la Fiscalía de Tarapoto solicitó los exámenes biológicos y psicológicos pertinentes para fortalecer la investigación contra Jonhni Torres Paima. Luego de realizar la reconstrucción del lugar de los hechos con el detenido la noche del 7 de enero, se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de prisión preventiva para determinar la situación legal del profesor durante el proceso judicial.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

