Sociedad

Peruanos con DNI vencido o extraviado sí podrán viajar a nivel nacional, pero deben reemplazarlo presentando estos otros documentos en 2025

Los peruanos pueden viajar dentro del país con DNI vencido o sin el físico, según pudo comentar LAP. Sin embargo, deben presentar otros documentos válidos para verificar su identidad y conocer las disposiciones de cada aerolínea.

Peruanos pueden viajar por territorio nacional incluso si tienen el DNI vencido.
Peruanos pueden viajar por territorio nacional incluso si tienen el DNI vencido. | Foto: Composición LR/Andina.

Muchos peruanos suelen preguntarse qué ocurre si, al llegar al aeropuerto para viajar a otra región del país, no cuentan con su DNI físico o este se encuentra vencido. Esta situación genera dudas sobre si podrán abordar o no su vuelo. Ante ello, Lima Airport Partners, concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, brindó información respecto a que sí es posible viajar dentro del Perú con el DNI caduco o incluso sin tenerlo físicamente. Sin embargo, en estos casos, el pasajero deberá presentar otros documentos válidos que permitan corroborar su identidad antes de realizar el embarque.

lr.pe

Peruanos sí pueden viajar a nivel nacional con el DNI caduco, pero en su reemplazo deben presentar otro documento

Lima Airport Partners (LAP) explicó, mediante una imagen informativa, que los peruanos sí pueden viajar a otras regiones del país incluso, si su DNI está vencido o no lo tienen físicamente al momento del viaje. En estos casos, los pasajeros pueden identificarse con otros documentos válidos, como el pasaporte, la Ficha de Inscripción Reniec (C4), la licencia de conducir vigente o el mismo DNI caducado. La información brindada se apoya en lo mencionado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), por el cual todo ciudadano peruano debe presentar un documento de identidad para viajar dentro del Perú.

En esa línea, se recomienda poder consultar siempre con la línea aérea antes del viaje, ya que son ellos los encargados de verificar si el pasajero cuenta con los documentos necesarios para emitir la tarjeta de embarque.

DNI: ¿por qué es importante mantenerlo actualizado?

Según el Reniec, mantener el DNI actualizado es fundamental porque garantiza que cada ciudadano pueda ejercer plenamente sus derechos civiles y acceder sin dificultades a servicios esenciales. Un DNI vigente permite realizar trámites bancarios, firmar contratos, acceder a programas sociales, viajar dentro del país, identificarse ante las autoridades y participar en procesos electorales.

Además, contar con la información actualizada —como domicilio, estado civil o fotografía reciente— evita inconvenientes en la verificación de identidad y reduce el riesgo de suplantaciones. Por ello, el Reniec recalca que renovar el DNI a tiempo no solo es una obligación, sino también una herramienta clave para asegurar la correcta identificación de todos los peruanos.

¿Cómo renovar el DNI caduco? Sigue estos sencillos pasos

  • Realiza el pago de S/30 con el código 02121 en cualquier canal: Yape, agente BCP, Págalo.pe o Banco de la Nación.
  • Descarga la aplicación 'DNI Biofacial' y válida tu identidad para realizar la fotografía de tu DNI.
  • Luego, ingresa a www.reniec.gob.pe/Trámite en Línea/ Renovación por caducidad del DNI.
  • Ingresa tus datos y actualiza aquellos que deseas modificar.
  • Selecciones la oficina para recojo y listo.
