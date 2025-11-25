Aerolíneas rechazan TUUA de transferencia del Jorge Chávez que supera los S/30 para conexiones internacionales

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán) aprobó la nueva Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia que se cobrará a los pasajeros que hagan escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La tarifa regirá desde el día hábil siguiente a la notificación oficial al concesionario Lima Airport Partners (LAP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según la resolución del Consejo Directivo, las tarifas máximas serán:

TE RECOMENDAMOS Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

US$10,05 para pasajeros en conexión internacional–internacional (INT–INT).

para pasajeros en conexión (INT–INT). US$6,32 para pasajeros en conexión doméstico–doméstico (DOM–DOM).

PUEDES VER: TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez: Ositrán oficializa la tarifa que deben pagar pasajeros en escala

Estas tarifas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030 y se actualizarán anualmente según la inflación de Estados Unidos, en la misma oportunidad que las demás tarifas reguladas del aeropuerto.

Aerolíneas rechazan la medida y anuncian impugnación legal

Minutos después del anuncio, el gremio de aerolíneas comunicó que impugnará la TUUA de transferencia al considerar que el cobro afectará directamente a los pasajeros, el turismo y la competitividad del hub Lima.

Aunque Ositrán aún no ha publicado el acto administrativo final, las aerolíneas advierten que los montos aprobados son prácticamente los mismos que la propuesta inicial del regulador (US$10,74 y US$6,79). Por ello aseguran que no están de acuerdo y que iniciarán acciones legales.

PUEDES VER: Migraciones rechazó el ingreso a 957 extranjeros en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez por incumplir requisitos

El gremio remarca que la mayoría de hubs competidores de Lima —como Bogotá y Ciudad de Panamá— no cobran una TUUA de transferencia. Añaden que el único caso similar es São Paulo–Guarulhos, con un cobro de US$2,49, es decir, 304% menos que lo fijado para Lima.

Impacto en la competitividad y riesgo para rutas internacionales

Las aerolíneas advierten que, con la nueva tarifa, menos pasajeros elegirán conectar en Lima, lo que podría volver inviables varias rutas internacionales que dependen del tráfico de conexión.

Esto pondría en riesgo la oferta de destinos para los peruanos y debilitaría el rol del Jorge Chávez como punto estratégico en Sudamérica. Recuerdan que incluso el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha alertado que el cobro afectará la competitividad del país y el flujo de visitantes.

Preocupación por inversiones no fiscalizadas y servicios incluidos

El gremio sostiene que Ositrán habría usado valores de inversión declarados por LAP sin fiscalización previa, pese a que estos montos influyen directamente en el cálculo tarifario.

También cuestionan que el regulador no habría determinado con claridad si algunos servicios incluidos en la TUUA de transferencia ya están cubiertos por la TUUA regular que pagan los pasajeros que inician o terminan su viaje en Lima.

Ositrán, por su parte, explica en su resolución que la tarifa fue calculada mediante la metodología de costos totalmente distribuidos, utilizando información financiera auditada, inversiones reconocidas al 90,75%, proyecciones de demanda y un costo de capital real de 7,54%.

Tensión entre aerolíneas y LAP por el mecanismo de cobro

El gremio denunció que LAP pretende iniciar el cobro de la TUUA internacional de transferencia a partir del 7 de diciembre mediante casetas, tarjetas y plataformas de pago, pese a que las aerolíneas buscaban incorporarla en el boleto aéreo.

Aseguran que el concesionario se retiró de la mesa de negociación, luego de negarse a asumir los costos administrativos del proceso, pese a que sería el principal beneficiado por el nuevo ingreso.

La implementación del cobro coincidiría con la temporada de mayor tráfico del año y con la extensión del mantenimiento de la pista antigua, situación que podría deteriorar la experiencia del pasajero, según las aerolíneas.

El gremio solicitará la intervención del presidente Jerí

Las aerolíneas anunciaron que este miércoles sostendrán una reunión con el presidente José Jerí, en la que pedirán una solución que priorice:

la protección del pasajero,

la competitividad del país,

y la sostenibilidad del turismo.

El gremio recalca que la TUUA de transferencia, tal como ha sido aprobada, representa un riesgo para el sistema de conectividad aérea del Perú.