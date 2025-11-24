HOYSuscripcion LR Focus

MTC anuncia mejoras en Av. Néstor Gambetta tras el colapso de un tramo recién inaugurado en Ventanilla

Claudia Dávila, directora de Provías Nacional, confirmó que ya está habilitada la buena pro para la rehabilitación de los 560 metros de infraestructura afectada.

Provías Nacional otorgó buena pro para la reconstrucción del tramo afectado. Foto. MTC.
Provías Nacional otorgó buena pro para la reconstrucción del tramo afectado. Foto. MTC.

Tras el colapso de la vía provisional del km 3.5 de la av. Néstor Gambetta, en Ventanilla, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, ha anunciado que se iniciará la reconstruirá de la infraestructura dañada e implementación de medidas adicionales para restablecer el tránsito vehicular en la zona.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila, la buena pro para contratar a la empresa responsable de rehabilitar los 560 metros de infraestructura comprometida ya se encuentra habilitada. En tanto, añadió que los trabajos de reparación iniciarian en enero, a más tardar. “El presupuesto está garantizado. Podemos asegurar que el tramo afectado se va a reparar”, afirmó.

Desvíos en av. Néstor Gambetta continúan

Asimismo, el MTC ha anunciado que los desvíos en la zona afectada continuarán. Esto significa que los vehículos pesados deberán seguir desviándose por la carretera Panamericana Norte hasta el óvalo Naranjal, desde donde continuarán su recorrido por la avenida Canta Callao para luego retomar su trayecto habitual. La misma ruta aplicará en sentido contrario para quienes se dirijan hacia el norte.

En el caso de los vehículos ligeros y del transporte público urbano, el tránsito se mantendrá por la avenida Néstor Gambetta hasta el ingreso a Mi Perú, desde donde deberán continuar por la prolongación de la avenida Haya de la Torre. El recorrido seguirá por la avenida Cusco, la avenida De la Revolución y la calle Pavayacu, hasta volver a empalmar con la avenida Gambetta.

Pese a que la inauguración de dicha vía prometía descongestionar el tramo de sur a norte para vehículos livianos de menos de tres toneladas, la conectividad para los transportistas de carga pesada provenientes del Puerto de Chancay y del Puerto del Callao —o viceversa— continúa afectada. La vía, que contaba con cuatro carriles, ahora solo funciona con uno, habilitado para doble sentido.

