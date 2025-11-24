HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Integratel se pronuncia: Movistar no autoriza la venta ambulatoria de chips

La empresa de telefonía recomienda a los usuarios activar la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones y mantener contraseñas robustas para evitar suplantaciones y uso inadecuados de sus líneas

La República denuncia un caso de clonación de número celular utilizado para extorsiones. Movistar se pronuncia, asegurando que refuerza la seguridad de sus clientes.
La República denuncia un caso de clonación de número celular utilizado para extorsiones. Movistar se pronuncia, asegurando que refuerza la seguridad de sus clientes.

Recientemente, La República realizó una denuncia sobre el caso de una persona que fue víctima de clonación de su número de celular, que fue utilizado para extorsionar. A raíz de ello, Integratel (empresa dueña de Movistar) se pronunció. ''Movistar se encuentra en proceso de transformación, y uno de los componentes centrales de dicha transformación es la seguridad de sus clientes. En ese sentido, reiteramos que Movistar no autoriza en absoluto la venta ambulatoria de chips, y por ello viene ejecutando un plan integral para reforzar la seguridad en el proceso de contratación por parte de los clientes", informó la empresa de telefonía.

lr.pe

Reutilización de números

Respecto a la reutilización de números móviles de nueve dígitos, Integratel precisó que dicho proceso está regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Osiptel. Dado que la numeración es limitada, el MTC supervisa que las operadoras realicen un uso eficiente de la misma y esto implica reutilizar la línea que se dejó de usar por un abonado. Por otro lado, el Osiptel dispone un plazo mínimo de 90 días para asignar un número móvil que se ha dado de baja.

Frente a la versión periodística en la edición de La República, la empresa indicó que no se trata de venta de chips reciclados, sino de reutilización de números móviles establecidos por el Estado peruano. Movistar explicó que, ante una reasignación de un número que fue dado de baja, la operadora elimina toda vinculación con el titular anterior, ''Todos los cambios (altas, bajas o reasignaciones) se registran en nuestros sistemas y se reportan diariamente a Osiptel, que gestiona la base de líneas móviles de todas las operadoras'', indicaron.

Por ello, los casos de suplantación o uso indebido de aplicaciones de mensajería, ''no se originan en la asignación del número, sino en las medidas de protección que tienen dichas aplicaciones ajenas a nosotros (como plataformas tipo WhatsApp)'', recalcó la compañía. ''Las aplicaciones de mensajería son administradas por sus propios proveedores y cuentan con mecanismos independientes de seguridad'', enfatizó.

Fortalecimiento de medidas de seguridad

"Como operadora, nuestra responsabilidad se limita a mantener un registro actualizado de la titularidad de cada línea móvil, lo que incluye el IMEI (identificación del equipo móvil) y el número", subrayó la operadora telefónica.

"Desde Movistar recomendamos activar la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones y mantener contraseñas robustas. Esta medida añade una capa adicional de seguridad, ya que además tener la validación inicial vía SMS también se requiere un segundo elemento que solo el usuario posee, como un PIN personal de seis dígitos, reconocimiento biométrico o una app de autenticación. Asimismo, recomendamos informarse sobre las herramientas que brinda cada empresa de mensajería para reportar el uso indebido de la numeración móvil o de sus datos en la aplicación", puntualizó.

