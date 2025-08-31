Esperanza felina: zoológico de EEUU celebra nacimiento de dos leopardos en peligro de extinción

Dos crías del leopardo del Amur, un animal en peligro de extinción, nacieron el pasado 13 de agosto en un zoológico de EEUU. La llegada al mundo de estos cachorros representan el éxito de diversas iniciativas globales que buscan la conservación de la especie en entornos controlados por humanos.

Dot y Samson son los padres de estas criaturas, que aún no tienen nombre debido a que no saben su sexo aún. Ello tardaría un poco más de lo pensado debido a que los leopardos del Amur suelen pasar mucho tiempo con su progenitora antes de madurar y salir de la madriguera. Mientras, los cuidadores del zoológico monitorean su salud por cámaras integradas en el interior de su hábitat.

El nacimiento de las dos crías del leopardo del Amur

El zoológico de Saint Louis de Misuri fue el escenario para la llegada al mundo de dos crías del leopardo del Amur. Dot y Samson, dos felinos que viven en el lugar desde el 2020 y 2021 respectivamente, son los padres de estas crías, que representan el éxito en los intentos de la conservación de la especie. El parque confirmó su nacimiento el pasado 13 de agosto.

Pese a lo emocionante de su arribo, aún debemos esperar varios meses para ver a estos cachorros en exhibición. Según un comunicado del zoológico, las crías se encuentran con su madre en un área privada, donde solo son monitoreados mediante cámaras de seguridad. Ellos explican que la especie suele demorar en madurar, ya que este tiempo es una etapa delicada donde necesitan cercanía con su progenitora. Por ello, tampoco han sido nombrados, ya que no se conoce su sexo.

¿Por qué está en peligro el leopardo del Amur?

El leopardo del Amur (Panthera pardus orientalis) es una especie que se ha encontrado en peligro desde 1970, llegando solo a 30 de ellos vivos en todo el mundo. El zoológico de Saint Louis trabaja de la mano con la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y han sido casa de otros 6 ejemplares del felino

Actualmente, se han contabilizado alrededor de 100 de ellos en estado silvestre y que habitan los bosques templados entre Rusia y China. La razón principal de encontrarse en peligro es debido a la caza furtiva y a la pérdida de su hábitat natural, por lo que hay muchos parques enfocados en su conservación, principalmente en EEUU.