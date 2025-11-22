Los asistentes podrán recorrer los stands de la Feria del Libro Ricardo Palma en su tercera jornada | Foto: Andina/ Composición LR

Los asistentes podrán recorrer los stands de la Feria del Libro Ricardo Palma en su tercera jornada | Foto: Andina/ Composición LR

La Feria del Libro Ricardo Palma vivió su segundo día, desde las 11.00 a. m. hasta las 10.00 p. m., lectores disfrutaron de diversas actividades culturales. La jornada incluyó presentaciones de libros, talleres infantiles y un encuentro de booktubers. Esta feria, fundada en 1972, es un referente para el fomento de la lectura en el país y continuará con sus actividades este domingo 23 de noviembre, con ingreso libre en el parque Kennedy de Miraflores.

Esta edición número 46 durará tres semanas y permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre. En ese tiempo, ofrecerá más de cien actividades orientadas a públicos diversos. El evento busca promover el acceso igualitario a la cultura y visibilizar nuevas voces literarias. Con entrada gratuita, sigue siendo una plataforma clave para acercar los libros a la ciudadanía.

Agenda de actividades en la Feria del Libro Ricardo Palma para el domingo 23 de noviembre

La jornada del domingo presenta una programación variada que reúne conversatorios, presentaciones de obras, actividades infantiles y un encuentro de bookfluencers. Todo está distribuido entre el Auditorio Antonio Cisneros y el Auditorio Pilar Dughi, para que los visitantes elijan la propuesta que más se ajuste a sus gustos.

Auditorio Antonio Cisneros

12:00 – 13:00

Presentación: Artista en obras. De la proximidad entre arte y capitalismo de Bojana Kunst

Participan: Patricia Ciriani y Rodrigo Vera

Organizan: Goethe-Institut Peru y Librería Contragolpe

Evento: IV Encuentro de Bookfluencers

Organiza: Cámara Peruana del Libro

Presentación: El informe. Pequeña novela burocrática (Pesopluma, 2025) de Ezio Neyra

Participan: Ana Neyra, Alejandro Neyra y Ezio Neyra

Organiza: La Indie

Presentación: Cuerpos formidables de Jacqueline Orihula

Participan: Rony Vásquez, Kathy Serrano, Diego Eguiguren y Jacqueline Orihula

Organiza: Grupo Editorial Estación La Cultura

Auditorio Pilar Dughi