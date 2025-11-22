¿Vas a la Feria del Libro Ricardo Palma? Esta es la agenda para el domingo 23 de noviembre: actividades, niños y cultura
La edición 46° de la Feria del Libro Ricardo Palma presenta este domingo una agenda variada con charlas, presentaciones y actividades para todas las edades, distribuidas entre los auditorios Antonio Cisneros y Pilar Dughi.
La Feria del Libro Ricardo Palma vivió su segundo día, desde las 11.00 a. m. hasta las 10.00 p. m., lectores disfrutaron de diversas actividades culturales. La jornada incluyó presentaciones de libros, talleres infantiles y un encuentro de booktubers. Esta feria, fundada en 1972, es un referente para el fomento de la lectura en el país y continuará con sus actividades este domingo 23 de noviembre, con ingreso libre en el parque Kennedy de Miraflores.
Esta edición número 46 durará tres semanas y permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre. En ese tiempo, ofrecerá más de cien actividades orientadas a públicos diversos. El evento busca promover el acceso igualitario a la cultura y visibilizar nuevas voces literarias. Con entrada gratuita, sigue siendo una plataforma clave para acercar los libros a la ciudadanía.
Agenda de actividades en la Feria del Libro Ricardo Palma para el domingo 23 de noviembre
La jornada del domingo presenta una programación variada que reúne conversatorios, presentaciones de obras, actividades infantiles y un encuentro de bookfluencers. Todo está distribuido entre el Auditorio Antonio Cisneros y el Auditorio Pilar Dughi, para que los visitantes elijan la propuesta que más se ajuste a sus gustos.
Auditorio Antonio Cisneros
- 12:00 – 13:00
Presentación: Artista en obras. De la proximidad entre arte y capitalismo de Bojana Kunst
Participan: Patricia Ciriani y Rodrigo Vera
Organizan: Goethe-Institut Peru y Librería Contragolpe
- 15:00 – 17:30
Evento: IV Encuentro de Bookfluencers
Organiza: Cámara Peruana del Libro
- 18:00 – 19:00
Presentación: El informe. Pequeña novela burocrática (Pesopluma, 2025) de Ezio Neyra
Participan: Ana Neyra, Alejandro Neyra y Ezio Neyra
Organiza: La Indie
- 19:30 – 20:30
Presentación: Cuerpos formidables de Jacqueline Orihula
Participan: Rony Vásquez, Kathy Serrano, Diego Eguiguren y Jacqueline Orihula
Organiza: Grupo Editorial Estación La Cultura
Auditorio Pilar Dughi
- 15:00 – 16:00
Presentación: Pájaros perdidos de Alessandra Peña
Participan: Florentino Diaz, Alberto Benavides y Alessandra Peña
Organiza: Biblioteca Abraham Valdelomar
- 16:30 – 17:30
Actividad infantil: Narración de Los dos Claus 2. El comienzo de la navidad
Participan: Kiana Maggiolo y Mijail Garrido Lecca
Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- 18:00 – 19:00
Conversatorio: 20 años de La hora azul
Participan: Alonso Cueto, Agustín Prado y Natalia Sobrevilla
Organizan: Cámara Peruana del Libro y Penguin Random House Grupo Editorial
- 19:30 – 20:30
Presentación: Cincuenta y tres años de narrativa contemporánea 1970-2023. Bibliografía de Jorge Ramos
Participan: Ramón León Donayre, Kent Oré y Jorge Ramos
Organiza: Universidad Ricardo Palma