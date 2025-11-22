HOYSuscripcion LR Focus

¿Vas a la Feria del Libro Ricardo Palma? Esta es la agenda para el domingo 23 de noviembre: actividades, niños y cultura

La edición 46° de la Feria del Libro Ricardo Palma presenta este domingo una agenda variada con charlas, presentaciones y actividades para todas las edades, distribuidas entre los auditorios Antonio Cisneros y Pilar Dughi.

Los asistentes podrán recorrer los stands de la Feria del Libro Ricardo Palma en su tercera jornada
Los asistentes podrán recorrer los stands de la Feria del Libro Ricardo Palma en su tercera jornada

La Feria del Libro Ricardo Palma vivió su segundo día, desde las 11.00 a. m. hasta las 10.00 p. m., lectores disfrutaron de diversas actividades culturales. La jornada incluyó presentaciones de libros, talleres infantiles y un encuentro de booktubers. Esta feria, fundada en 1972, es un referente para el fomento de la lectura en el país y continuará con sus actividades este domingo 23 de noviembre, con ingreso libre en el parque Kennedy de Miraflores.

Esta edición número 46 durará tres semanas y permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre. En ese tiempo, ofrecerá más de cien actividades orientadas a públicos diversos. El evento busca promover el acceso igualitario a la cultura y visibilizar nuevas voces literarias. Con entrada gratuita, sigue siendo una plataforma clave para acercar los libros a la ciudadanía.

Agenda de actividades en la Feria del Libro Ricardo Palma para el domingo 23 de noviembre

La jornada del domingo presenta una programación variada que reúne conversatorios, presentaciones de obras, actividades infantiles y un encuentro de bookfluencers. Todo está distribuido entre el Auditorio Antonio Cisneros y el Auditorio Pilar Dughi, para que los visitantes elijan la propuesta que más se ajuste a sus gustos.

Auditorio Antonio Cisneros

  • 12:00 – 13:00
    Presentación: Artista en obras. De la proximidad entre arte y capitalismo de Bojana Kunst
    Participan: Patricia Ciriani y Rodrigo Vera
    Organizan: Goethe-Institut Peru y Librería Contragolpe
  • 15:00 – 17:30
    Evento: IV Encuentro de Bookfluencers
    Organiza: Cámara Peruana del Libro
  • 18:00 – 19:00
    Presentación: El informe. Pequeña novela burocrática (Pesopluma, 2025) de Ezio Neyra
    Participan: Ana Neyra, Alejandro Neyra y Ezio Neyra
    Organiza: La Indie
  • 19:30 – 20:30
    Presentación: Cuerpos formidables de Jacqueline Orihula
    Participan: Rony Vásquez, Kathy Serrano, Diego Eguiguren y Jacqueline Orihula
    Organiza: Grupo Editorial Estación La Cultura

Auditorio Pilar Dughi

  • 15:00 – 16:00
    Presentación: Pájaros perdidos de Alessandra Peña
    Participan: Florentino Diaz, Alberto Benavides y Alessandra Peña
    Organiza: Biblioteca Abraham Valdelomar
  • 16:30 – 17:30
    Actividad infantil: Narración de Los dos Claus 2. El comienzo de la navidad
    Participan: Kiana Maggiolo y Mijail Garrido Lecca
    Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
  • 18:00 – 19:00
    Conversatorio: 20 años de La hora azul
    Participan: Alonso Cueto, Agustín Prado y Natalia Sobrevilla
    Organizan: Cámara Peruana del Libro y Penguin Random House Grupo Editorial
  • 19:30 – 20:30
    Presentación: Cincuenta y tres años de narrativa contemporánea 1970-2023. Bibliografía de Jorge Ramos
    Participan: Ramón León Donayre, Kent Oré y Jorge Ramos
    Organiza: Universidad Ricardo Palma
