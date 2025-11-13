Rafael Moreno Casarrubios: “Me avergonzaría convertirme en una invención editorial con libros muertos”

En el panorama literario peruano hay mucha bulla y poca sustancia. Lo que se vende como lo más visible, no siempre calza con lectoría. En este escenario, habría que prestar más atención al escritor Rafael Moreno Casarrubios, quien no es nada nuevo en el oficio (a saber, su primera novela la publicó a finales de los años 90) y ha obtenido, en lo que consideramos, el mejor de los reconocimientos: el saludo de los lectores.

En la próxima edición de la Feria del Libro Ricardo Palma (del 21 de noviembre al 9 de diciembre), el autor va a presentar las reediciones, vía Torre de Papel Ediciones, de dos novelas suyas: El diario de Susy Scott y La felicidad era una pelota de fútbol. Sobre su poética y algunas cosas más de interés, La República conversó con Rafael Moreno Casarrubios.

-Eres un autor con muchos lectores. Esto es algo que hoy en día pocos pueden decirlo. ¿Qué sientes al ver que tu obra está siendo reeditada?

-Me alegra y entretiene. Las editoriales me promocionan en colegios y universidades, los cuales visito desde el 2011: el gusto es mutuo, al parecer. Mis libros les despiertan a los alumnos una serie de preguntas y meditaciones. Y yo me entrego a enriquecer esas conversaciones.

-Tienes lectores para el futuro.

-Así es. Tengo nuevas generaciones creciendo con mis libros, desde los conos a los barrios más burgueses.

-Eso no es nada poco. Un escritor con lectores es lo que debe importar. Yo recuerdo que leí La tristeza según San Antonio a finales de los 90 y luego La salud de I-Tanguí. Pero después te perdí la ruta. ¿Qué pasó?

-Seguí escribiendo, quizás con menos ruido. Después he publicado El diario de Susy Scott, con la editorial Norma. También, La felicidad era una pelota de fútbol, con Norma, que tuvo más de 15 reimpresiones y nuevas ediciones.

"El diario de Susy Scott". Imagen: Difusión.

-¿Cuál es la situación actual de tus libros?

-Ahora he recuperado los derechos y los publica Torre de Papel Ediciones en preciosas ediciones; por ejemplo, La Felicidad… por primera vez sale con ilustraciones a color. Creo que esta novela tiene larga vida por delante, pega mucho, mete harto gol. También he escrito Las riberas del río, El perseguido de la calle Gerard, La ternura tiene cara de perro y otras.

-En tu obra también vemos algunos libros juveniles. Este es un registro que pega mucho en los lectores, pero que a la vez tiene muchos prejuicios. ¿Qué te gusta de este registro?

-Tengo dos. De este registro me seducen los sentimientos intensos, la vitalidad, la entrega, que tienen que ver con el inicio de la adolescencia, el descubrimiento del mundo: el amor, los amigos, las competencias, los valores. Yo convierto estos elementos en novelas de aprendizaje, es decir, en que el protagonista aprende y asume algo importante al final. Pero solo si la trama me parece memorable y entretenida. El género fue bautizado en Alemania como Bildungsroman. Tienen además el beneficio del candor, que ayuda a escribir. El corazón empuja.

-El humor es un elemento visto en tu narrativa. El humor en Perú ayuda a sobrevivir y tiene larga data, pero ¿por qué crees que no es más cultivado entre los autores?

-Porque tampoco debe ser un atributo personal de ellos, supongo. Yo vivo con mucho humor y libertad, desde siempre, y tengo mucha sensibilidad para el absurdo, lo grotesco, lo disparatado y tiendo a la teatralización. Los capto rápidamente.

-¿Siempre has sido así?

-Es genético, y también he tenido mucho barrio, en donde estas cosas eran muy explotadas a nivel de humor, de imitación y burla. “El humor es divino, la tragedia solo humana”, decía Goethe en sus Máximas y reflexiones.

-Como que se debería explorar más el humor, ¿no?

-El humor te permite ver más, aunque no parezca.

-Un par de novelas tuyas que se están reeditando, son La felicidad era una pelota de fútbol y El diario de Susy Scott. Son novelas con dos registros distintos, pero ante todo son historias entretenidas. ¿Te hace ruido que tus libros sean entretenidos?

-Para nada, al contrario. Mucha de la gran literatura que más admiro es profundamente divertida.

-¿Qué títulos te vienen a la mente?

-El Quijote, Vida y opiniones del caballero Tristram Shandi, Viaje al fin de la noche, La vida exagerada de Martín Romaña, algo de Cabrera Infante, el libro de cuentos de Rulfo, la mayoría de la producción de García Márquez, por ejemplo. Yo creo que el arte de contar bien una historia surgió en la calle, y el contador callejero nunca debe aburrir o le toman el pelo o lo dejan de escuchar o lo mandan al diablo y se gana el prestigio de tonto. Con los años, esto me sucede con muchos autores, por aburridos, por tener pocos recursos. Lo que yo digo ante varias novelas: “el cuento contado por el cojudo de la clase…”.

-He visto datos sobre tus libros y estos están entre los más vendidos de las ferias de libro. ¿Te sientes cómodo en editoriales independientes o es que las grandes editoriales no te llaman?

-Norma de Colombia y Santillana de España, sí. Pero no me preocupa que las muy grandes no me llamen, con editoriales medianas como Torre de Papel vendo más que muchos autores de editoriales grandes. Ahí están las publicaciones de La Cámara Peruana del Libro que dan fe de los libros más vendidos en las ferias del libro, ¿no? Salgo primero dos veces y segundo una vez en los últimos tres años. Lo importante es que te lean, no el sello.

"La felicidad era una pelota de fútbol". Imagen: Difusión.

-Antes de esta entrevista, me comentaste que no estás escribiendo. ¿A qué se debe? Me llamó la atención tu relación entre la escritura y el fumar, y también el hecho de que lo que cuentas debe tener vida.

-Así es. Solo publico lo que rebosa de vida, lo que considero genuino y entretenido. Solo por oficio salen cosas bien escritas pero muertas, y entonces, así vaya por la página 100, la paro. Tiene que exudar vida o nada. Además, si yo me aburro porque el texto no exuda vida de verdad, imagínate cómo la va a padecer el pobre lector. Es verdad que desde que dejé de fumar, escribo muy poco y ese poco no tiene el fuego que desearía y eso acaba por aburrirme. Así que la paro y me dedico a reeditar mis ocho títulos.

-Entonces, ¿no te preocupa no publicar más?

-No me quita el sueño tener más obra, lo que me molestaría y avergonzaría es tener una obra que tenga libros secos (al punto que yo los consideraría fallidos), muertos, de pura maquinita. La frase del joven Vargas Llosa, “La literatura es fuego”, en mí es exacta. Me avergonzaría convertirme en una invención editorial con libros muertos.

-Los escritores escriben incluso cuando no están escribiendo. En este sentido, ¿tienes algún proyecto en mente?

-Sí, que mis ocho libros se sigan reeditando y seguir llegando a más lectores. Con esto de momento me basta.

…

Dato:

Rafael Moreno Casarrubios estará firmando ejemplares de sus libros los días viernes 21 y sábado 22 de noviembre, de 4 p.m. a 8 p.m., en el stand número 74, de Torre de papel Ediciones, en el marco de la Feria del Libro Ricardo Palma de Miraflores.