El regreso de Miguel Gutiérrez: un ensayo y dos novelas

Hasta hace no mucho, se creía que la obra del escritor Miguel Gutiérrez (Piura, 1940 – Lima, 2016) había caído en una suerte de desinterés. No solo me refiero al espectro editorial, la impresión transitaba también hacia el lado de los lectores. En cuanto a lo primero, si una enseñanza queda, esta no es otra que el reposo temporal que debe tener la obra de un autor reconocido al morir. No hay que caer en la desesperación por recuperar la obra y mantener en el candelero el nombre del escritor, no importa cuán admirado haya sido. El nombre y la obra tienen que acomodarse a los tiempos para volver a la carga y eso es lo que ha estado sucediendo en este 2025 con la figura y obra de Miguel Gutiérrez.

“Cuando un escritor es bueno, tarde o temprano se le va a reconocer”, me dijo Miguel Gutiérrez en una ocasión. Haciendo memoria, dijo esta sentencia con la tranquilidad de los que se saben grandes y que no se desesperan por parecerlo, pero la memoria también es generosa: lo dijo en un periodo en el que estaba siendo muy cuestionado. Eran los primeros meses del año 2006 y los ecos de la polémica andino contra criollos todavía se sentían y él había sido uno de los autores más criticados, principalmente cuando se le recordaba lo que escribió en La generación del 50: un mundo dividido sobre Abimael Guzmán. En esos meses, Miguel Gutiérrez no tenía editorial, no tenía agente, es decir, no tenía aquello que se requería poseer para que una obra tenga más llegada. Miguel Gutiérrez ya tenía academia, pero le faltaban más lectores de los habituales. Lo sabía y no se desesperó. Pensaba en las novelas que venía escribiendo y nunca me habló mal de los autores del otro bando de la polémica.

En estos días, se viene desarrollando la Feria del Libro Ricardo Palma, un evento cultural con tradición y el más antiguo de la ciudad de Lima (su primera edición se dio en 1972). Esta es, sin duda alguna, una oportunidad única para acercarse a la obra de un escritor que ha vuelto no solo con reediciones de algunos de sus títulos, sino que, del mismo modo, este regreso está pautado por juventud, que no es poco. Los lectores jóvenes son la firma de la vigencia de cualquier autor.

El ensayista

Miguel Gutiérrez fue un gran ensayista porque nunca dejó de ser deliberadamente polémico. Fue incómodo para la derecha y asimismo para la izquierda. Van a tener que pasar algunos años más para que se pueda procesar La generación del 50, y eso que hubo algunos esfuerzos editoriales que la regresaron al ruedo.

"Borges, novelista virtual". Imagen: Difusión.

A finales de los años 90, Miguel Gutiérrez publicó una serie de ensayos literarios de difusión, que apuntaban al joven lector a la caza de lecturas formativas. El formato de aquella serie era de bolsillo y, pese a que le puso onda en la difusión, no tuvo el impacto debido. Siempre he creído que el texto no era el problema, sino la presentación y la edición(orden) de los títulos de esa serie. Ese problema ha sido solucionado por el editor Juan Miguel Marthans, quien con su editorial J.M. Marthans viene rescatando al Miguel Gutiérrez ensayista. El año pasado lanzó al mercado Kafka, seres inquietantes y Ribeyro en dos ensayos; y este 2025 nos entregó Borges, novelista virtual. Este último título lo releí hace un par de meses y debo confesar que es un ensayo que contagia voracidad por la lectura y que, de paso, nos ofrece una prueba de que, a la hora de leer, Miguel Gutiérrez dejaba de lado sus preferencias ideológicas y políticas. El Miguel Gutiérrez ensayista está en buenas manos con Marthans y si se reeditan los títulos de esta serie, se debe a que hay una demanda de un público joven a cuenta del tono textual de los mismos.

La ficción

Miguel Gutiérrez publicó 10 novelas. Solo tenemos seguridad de la que capitanea la lista: La violencia del tiempo (1991). No olvidemos que entre su primera novela (El viejo saurio se retira de 1969) y su obra cumbre (tercer libro), hay 22 años de diferencia. Esto nos da una idea de que no era un autor alocado por publicar y que se sabía conocedor de su talento para narrar y convencido de lo que tenía que decir.

La obra de ficción de Miguel Gutiérrez se ha venido reeditando mediante su casa editorial, Penguin Random House. Se ha llenado un vacío, pero faltaba un título, el cual exhibía los ribetes de la leyenda, ya que tenía este cintillo: “la novela perdida” de Miguel Gutiérrez. Nos referimos a la novela La destrucción del reino, que publicó en 1992, la cual contaba con fotografías de Julio Olavarría.

"La destrucción del reino". Imagen: Difusión.

Como bien señala Ricardo González Vigil en el prólogo de la nueva edición de La destrucción del reino a cargo de Pesopluma, tuvieron que pasar 33 años para tener en manos esta novela. La destrucción del reino nos revela a un Miguel Gutiérrez emocional y nostálgico, bajo los parámetros críticos de su poética, claro está, con su tierra natal Piura. La aparición de este rescate nos pone en primer plano las plenitudes y terrores de Miguel Gutiérrez como escritor; hasta podría decir que en La destrucción del reino están las claves temáticas de toda su literatura. Es una novela fresca y dura. Este libro, añadamos, será estudiado por los especialistas jóvenes de su obra. Tal es el caso de Tadeo Palacios, el encargado del epílogo.

"El mundo sin Xótchitl". Imagen: Difusión.

Alfaguara no se queda atrás y acaba de publicar la edición definitiva de El mundo sin Xótchitl. Esta edición cuenta con el prólogo de Melvin Ledgard. Para quien escribe, esta es la segunda gran novela de Miguel Gutiérrez, no tanto por el tema del incesto, sino por los registros que el autor plasma para recrearnos, sin afeites, una Piura de la primera mitad del siglo XX. Es, de igual manera, su novela más faulkneriana en el ritmo. En esta novela, Gutiérrez consigue una tensión entre la culpa y el deseo, que influye en el tono de la escritura. Y está la huella de su otro maestro, Dostoievski. Miguel Gutiérrez nunca dejó de reconocer la influencia de Faulkner y Dostoievski.

…

● Generosidad. Miguel Gutiérrez, en vida, apoyó a muchos escritores jóvenes.

● El crítico. Ricardo González Vigil impulsó la obra de Miguel Gutiérrez cuando nadie se atrevía a hacerlo.

● Juventud. Una nueva lectura de Miguel Gutiérrez, nos presenta a un autor muy curioso e inquieto. Va a sintonizar con las nuevas generaciones.