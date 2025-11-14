HOYSuscripcion LR Focus

Festival de Cine Europeo en Lima: la película finlandesa 'Orenda' inaugura la edición

La película de la premiada cineasta finlandesa Pirjo Honkasalo se estrena en Lima y en Cusco. El festival tiene una programación de ingreso libre.

Escena con la actriz Alma Pöysti.
Escena con la actriz Alma Pöysti. | Difusión.

Orenda, la cinta de la destacada cineasta finlandesa Pirjo Honkasalo, abrió la 37ª edición del Festival de Cine Europeo en Lima. La película es la primera historia de ficción que dirige Honkasalo luego de ser nominada al Óscar por Concrete Night.

En Orenda, la protagonista, Nora (Alma Pöysti, nominada al Globo de Oro 2024 por la película Fallen Leaves ), viaja a una isla tras la muerte de su esposo. Allí vive Natalia (Pirkko Saisio), una sacerdotisa. La historia habla sobre el amor, la diversidad, el perdón y el duelo. 

Honkasalo y la guionista y actriz Pirkko Saisio de Orenda llegaron a Perú para la inauguración del festival y para participar en conversatorios. "El reto consiste en captar, de alguna manera, el silencio humano a pesar de las conversaciones y los debates. Como directora, uno busca conectar desde su propia soledad con cada una de ellas, pues la soledad de cada una es distinta", declaró la cineasta cuando estrenó la película en Europa.

El filme estuvo en el International Film Festival Rotterdam y en Septimius Awards. En Lima tendrá una función este lunes en el Centro Cultural PUCP, San Isidro y el jueves 20 en Cusco. Las proyecciones son parte de la programación del festival que va hasta el 27 de noviembre que tiene funciones gratuitas (excepto la proyección en Lima de Orenda). Hay más de 40 películas en cartelera.

  • Programación completa: en www.festivaldecineeuropeo.pe.

