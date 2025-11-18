La trabajadora doméstica guatemalteca que falleció de un disparo por tocar una casa equivocada en Estados Unidos

María Florinda Ríos Pérez, trabajadora doméstica guatemalteca de 32 años y madre de cuatro niños, falleció el miércoles 5 de noviembre en la comunidad de Whitestown, condado de Boone, en Indiana, tras llegar por error a la casa de Curt Andersen, intentar abrir la puerta para proceder con sus labores de limpieza y terminar siendo disparada en la cabeza por él. El último 17 de noviembre, la fiscalía de Boone presentó cargos contra Andersen, acusándolo de homicidio involuntario. Sin embargo, él aún no puede brindar su declaración, ya que su audiencia inicial está programada para el viernes 21 de noviembre.

El abogado de la familia de la víctima, en una conferencia de prensa realizada luego del anuncio, indicó que sus clientes se encuentran satisfechos con la decisión de la fiscalía, ya que compete a un tema de seguridad pública. No obstante, el abogado del victimario, si bien lamentó el fallecimiento de Ríos, reafirmó que las acciones realizadas por Andersen eran “legalmente justificables” por estar vinculadas a la defensa propia en el ámbito doméstico.

Andersen no estaba autorizado para disparar su arma contra trabajadora guatemalteca

“Creemos que Andersen tenía todos los motivos para pensar que sus acciones eran absolutamente necesarias y estaban plenamente justificadas en aquel momento”, indicó Guy Relford, activista por los derechos de las armas y abogado del victimario, respecto a las acciones “en defensa propia” ejecutadas por él.

Si bien este delito es considerado grave en Estados Unidos y puede traer consigo de 10 a 30 años de condena para el acusado, la ley de Indiana -al igual que en otros estados- permite a los ciudadanos ejercer la fuerza letal en caso de que detecten amenazas, sin la necesidad de llamar a las autoridades.

El fiscal del condado de Boone, sin embargo, mencionó en la conferencia de prensa que luego de analizar las pruebas y la circunstancia en la que se dio esta situación, se determinó que la protección legal ofrecida por la “ley de defensa propia” no aplicaba para Andersen. Es decir, él no estaba autorizado para disparar.

El abogado del victimario mostró su desacuerdo con lo decretado por el fiscal e indicó que espera demostrar la justificación del accionar de Andersen en la corte. “Creemos que sus acciones están siendo juzgadas injustamente con base en hechos que él desconocía… (Estas) estaban plenamente justificadas por las disposiciones de la ley de autodefensa de Indiana”, añadió.

Esposo de la víctima pide justicia y recibe apoyo del Gobierno de Guatemala

La policía del sector indicó haber encontrado a Mauricio Velázquez, esposo de la víctima, junto a su cuerpo inerte en el lugar donde ocurrieron los hechos, alrededor de las 7:00 a. m. hora local (12:00 p. m. GMT), el mismo día.

Días después, el hombre, en conversaciones con CBS News, indicó que solo pide justicia y que consideraba que el dueño de la casa debió “haber llamado a la policía primero, en lugar de disparar así, sin motivo alguno”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por su parte, por medio del Consulado General de Guatemala en Chicago, afirmó en una nota de prensa publicada el 7 de noviembre, que se le ha estado brindando seguimiento al caso, así como asistencia consular, legal, migratoria y de documentación para la familia de la víctima.