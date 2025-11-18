HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
USA

La trabajadora doméstica guatemalteca que falleció de un disparo por tocar una casa equivocada en Estados Unidos

El fiscal encargado del caso anunció que la defensa propia del victimario no aplica en este caso. La familia de la joven guatemalteca busca justicia y recibe apoyo del Gobierno de Guatemala a través de diversas entidades.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala actualmente se encuenta brindando seguimiento al caso.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala actualmente se encuenta brindando seguimiento al caso. | Foto: CBS

María Florinda Ríos Pérez, trabajadora doméstica guatemalteca de 32 años y madre de cuatro niños, falleció el miércoles 5 de noviembre en la comunidad de Whitestown, condado de Boone, en Indiana, tras llegar por error a la casa de Curt Andersen, intentar abrir la puerta para proceder con sus labores de limpieza y terminar siendo disparada en la cabeza por él. El último 17 de noviembre, la fiscalía de Boone presentó cargos contra Andersen, acusándolo de homicidio involuntario. Sin embargo, él aún no puede brindar su declaración, ya que su audiencia inicial está programada para el viernes 21 de noviembre.

El abogado de la familia de la víctima, en una conferencia de prensa realizada luego del anuncio, indicó que sus clientes se encuentran satisfechos con la decisión de la fiscalía, ya que compete a un tema de seguridad pública. No obstante, el abogado del victimario, si bien lamentó el fallecimiento de Ríos, reafirmó que las acciones realizadas por Andersen eran “legalmente justificables” por estar vinculadas a la defensa propia en el ámbito doméstico.

PUEDES VER: Trump presenta el ‘FIFA Pass’ para agilizar el proceso de visas a extranjeros que acudirán al Mundial del 2026

lr.pe

Andersen no estaba autorizado para disparar su arma contra trabajadora guatemalteca

“Creemos que Andersen tenía todos los motivos para pensar que sus acciones eran absolutamente necesarias y estaban plenamente justificadas en aquel momento”, indicó Guy Relford, activista por los derechos de las armas y abogado del victimario, respecto a las acciones “en defensa propia” ejecutadas por él.

Si bien este delito es considerado grave en Estados Unidos y puede traer consigo de 10 a 30 años de condena para el acusado, la ley de Indiana -al igual que en otros estados- permite a los ciudadanos ejercer la fuerza letal en caso de que detecten amenazas, sin la necesidad de llamar a las autoridades.

El fiscal del condado de Boone, sin embargo, mencionó en la conferencia de prensa que luego de analizar las pruebas y la circunstancia en la que se dio esta situación, se determinó que la protección legal ofrecida por la “ley de defensa propia” no aplicaba para Andersen. Es decir, él no estaba autorizado para disparar.

El abogado del victimario mostró su desacuerdo con lo decretado por el fiscal e indicó que espera demostrar la justificación del accionar de Andersen en la corte. “Creemos que sus acciones están siendo juzgadas injustamente con base en hechos que él desconocía… (Estas) estaban plenamente justificadas por las disposiciones de la ley de autodefensa de Indiana”, añadió.

PUEDES VER: EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos agrícolas peruanos, anuncia ministra Mera

lr.pe

Esposo de la víctima pide justicia y recibe apoyo del Gobierno de Guatemala

La policía del sector indicó haber encontrado a Mauricio Velázquez, esposo de la víctima, junto a su cuerpo inerte en el lugar donde ocurrieron los hechos, alrededor de las 7:00 a. m. hora local (12:00 p. m. GMT), el mismo día.

Días después, el hombre, en conversaciones con CBS News, indicó que solo pide justicia y que consideraba que el dueño de la casa debió “haber llamado a la policía primero, en lugar de disparar así, sin motivo alguno”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por su parte, por medio del Consulado General de Guatemala en Chicago, afirmó en una nota de prensa publicada el 7 de noviembre, que se le ha estado brindando seguimiento al caso, así como asistencia consular, legal, migratoria y de documentación para la familia de la víctima.

Notas relacionadas
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

Maduro desafía a Trump a hablar cara a cara, mientras EE.UU. deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

LEER MÁS
Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

LEER MÁS
Día de los veteranos en EE.UU.: 60 frases para conmemorar a quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas, este 11 de noviembre

Día de los veteranos en EE.UU.: 60 frases para conmemorar a quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas, este 11 de noviembre

LEER MÁS
Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

USA

USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

Día de los veteranos en EE.UU.: 60 frases para conmemorar a quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas, este 11 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025