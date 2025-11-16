HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor en Perú hoy, 16 de noviembre: ¿En qué lugar se produjo el epicentro del último movimiento sísmico de hoy, según reportó el IGP?

¿En qué lugar se produjo el último temblor en Perú hoy, 16 de noviembre, según reportó el IGP? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Último temblor en Perú hoy domingo 16 de noviembre, vía IGP | Foto: La República
Último temblor en Perú hoy domingo 16 de noviembre, vía IGP | Foto: La República

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy16 de noviembre. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

