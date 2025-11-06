HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Judicialidad

Ferreñafe: Primer Juzgado de Familia prioriza el interés superior de la niña en proceso de desprotección familiar

La judicatura realizó la diligencia directamente en el albergue “Santa María Josefa del Corazón de Jesús” para asegurar un entorno protector y garantizar el derecho de la menor a ser escuchada, demostrando sensibilidad y compromiso con la niñez en situación de vulnerabilidad.

La Corte de Lambayeque reafirma su compromiso con la justicia sensible y garantista. Fuente: Difusión.
En el marco del Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, el Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe, a cargo del magistrado Ronald Fabián Díaz Correa, llevó a cabo la diligencia de opinión de la menor C. R. Q. B., dentro de un proceso de desprotección familiar definitiva.

Ante la comunicación de la asesora legal del Centro de Acogida Residencial “Santa María Josefa del Corazón de Jesús”, quien informó sobre la falta de personal o madres cuidadoras en el albergue —situación que impedía el traslado de la menor a la sede judicial, ya que ello habría implicado descuidar a los demás niños y niñas acogidos—, el magistrado, en aplicación del principio de diligencia excepcional, dispuso trasladarse personalmente junto al personal jurisdiccional Pedro Gianfranco Maluquish López, Daphne Zambrano Olivera y la psicóloga Fany Florián, integrante del Equipo Multidisciplinario, con el fin de garantizar el desarrollo de la diligencia en un entorno seguro y protector.

La actuación judicial se realizó en las instalaciones del albergue mencionado, contando con la presencia de su directora, hermana Marlene Amparo Campos, así como de la defensora pública Abg. Liliana Ventura Seclén, quien actuó en defensa de los derechos de la menor, cumpliendo con las disposiciones normativas orientadas a la protección integral de la niñez.

Con este accionar, la Corte de Lambayeque, a través de su Primer Juzgado de Familia de Ferreñafe reafirma su compromiso con una justicia humana, sensible y garantista, que coloca el interés superior del niño en el centro de sus decisiones, reflejando así el compromiso institucional de brindar una gestión al servicio de las personas.

