Minedu ofrece becas gratis para que docentes puedan ascender en la Carrera Pública Magisterial: cómo acceder y cuántas vacantes hay

Las becas se dan en el marco de un Convenio entre el Minedu y la Fundación Romero. Foto: Minedu.

Con el fin de fortalecer sus competencias y ascender en la Carrera Pública Magisterial, el Ministerio de Educación (Minedu), en alianza con la Fundación Romero, ha puesto a disposición 250,000 becas gratuitas dirigidas a maestras y maestros de todo el país.

Estas permitirán a los docentes becados a acceder a cursos virtuales sobre habilidades socioemocionales y digitales, los cuales cuentan con certificación oficial otorgada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), válida para los procesos de ascenso en la Carrera Pública Magisterial (CPM).

¿Cómo puedo postular a las becas?

Los docentes interesados deben registrarse de forma gratuita a través del siguiente enlace: https://www.becasgruporomero.pe/becas-docentes/.

Una vez inscritos, los participantes podrán desarrollar los cursos en modalidad virtual, cumpliendo con las horas académicas establecidas para obtener la certificación otorgada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que la iniciativa busca fortalecer la capacitación continua del magisterio como parte de las acciones impulsadas por el Minedu para mejorar la calidad del servicio educativo en el país.

Programas de actualización disponibles

El plan de formación aborda dos grandes áreas. El primero de ellos es el Programa de Actualización en Habilidades Socioemocionales, el cual tendrá una duración de 113 horas e incluye cursos sobre desarrollo personal integral, comunicación estratégica organizacional y estrategias para la eficiencia profesional.

Por su parte, el Programa de Actualización en Habilidades Digitales consta de 123 horas e incorpora temas de innovación y desarrollo de negocios, transformación digital ágil y gestión financiera para no financieros.

¿Qué es la Carrera Pública Magisterial?

La Carrera Pública Magisterial (CPM) es el régimen laboral y profesional que regula el desarrollo, evaluación, promoción y retribución de los docentes del sector público en el Perú.

Su objetivo es reconocer el mérito y la trayectoria profesional de los maestros, garantizando que su progreso en la carrera —como ascensos, aumentos salariales o acceso a cargos de mayor responsabilidad— se base en la formación, el desempeño y los resultados obtenidos.

En otras palabras, la CPM busca mejorar la calidad educativa, fortaleciendo la capacitación continua y la meritocracia docente, mediante evaluaciones y programas de actualización profesional impulsados por el Ministerio de Educación (Minedu).

