Espuma blanca cubre la corriente de agua en el Río Rímac: fenómeno extraño asombra a ciudadanos
El Río Rímac, declarado como interés nacional y de necesidad pública su restauración, causó extrañeza a los ciudadanos por la gran espuma blanca que lo cubre. Aún no se conoce el motivo de este fenómeno.
Gran cantidad de espuma blanca cubre la corriente de agua del Río Rímac. Los transeúntes que se encontraban cerca de la zona en donde se encuentra este río de gran magnitud grabaron el momento exacto cuando se tiñe de blanco. Ellos informaron al respecto a través de las redes sociales y mostraron su asombro. Se desconoce el motivo de este fenómeno inusual.
