Espuma blanca cubre la corriente de agua en el Río Rímac: fenómeno extraño asombra a ciudadanos

Gran cantidad de espuma blanca cubre la corriente de agua del Río Rímac. Los transeúntes que se encontraban cerca de la zona en donde se encuentra este río de gran magnitud grabaron el momento exacto cuando se tiñe de blanco. Ellos informaron al respecto a través de las redes sociales y mostraron su asombro. Se desconoce el motivo de este fenómeno inusual.

