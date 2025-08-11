Los postulantes a los exámenes de admisión 2025 - II solo deberán pagar por el examen de admisión y matrícula. | Foto: composición LR/Andina

Los postulantes a los exámenes de admisión 2025 - II solo deberán pagar por el examen de admisión y matrícula. | Foto: composición LR/Andina

La oportunidad de cursar carreras técnicas de manera gratuita está abierta para los egresados de secundaria en Lima Metropolitana a través de cuatro institutos públicos, y es que de acuerdo con la información del Minedu, la convocatoria para el periodo académico 2025-II tendrá sus exámenes de admisión en agosto.

Al respecto de lo anterior, cabe señalar que los programas de estudio en estas casas de estudio tienen una duración de tres años y eximen a los estudiantes del pago de mensualidades. No obstante, los únicos desembolsos que deben realizar los postulantes son los correspondientes al examen de admisión y a la matrícula de cada ciclo.

Exámenes de admisión 2025 - II en institutos públicos en Lima: fechas oficiales, vía Minedu

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas

Distrito: Pueblo Libre

Carreras técnica: cosmética dermatológica

Fecha de examen de admisión: sábado 23 de agosto

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Magda Portal

Distrito: Cieneguilla

Carrera técnica: administración de servicios de hostelería y restaurantes

Fecha de examen de admisión: domingo 24 de agosto

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís

Distrito: Villa María del Triunfo

Carrera técnica: contabilidad y electricidad industrial

Fecha de examen de admisión: domingo 24 de agosto

Instituto Superior Pedagógico Público Manuel Gonzales Prada

Distrito: Villa el Salvador

Carrera técnica: educación inicial, educación primaria y educación secundaria

Fecha de examen de admisión: sábado 23 y domingo 24 de agosto

Minedu: así puedes postular a estos institutos públicos gratuitos en Lima

Según lo anunciado por Minedu, en caso estés interesado en postular a uno de estos cuatro institutos ubicados en Lima Metropolitana, debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

Certificado de estudios de secundaria concluida (en cualquier modalidad). Copia de partida de nacimiento. Copia de DNI. Carpeta de postulante. Recibo de pago por el derecho del examen de amisión.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.