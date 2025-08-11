HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estos institutos, ubicados en 4 distritos de Lima Metropolitana, tienen programado la realización de sus exámenes de admisión en las últimas semanas de agosto de 2025.

Los postulantes a los exámenes de admisión 2025 - II solo deberán pagar por el examen de admisión y matrícula.
Los postulantes a los exámenes de admisión 2025 - II solo deberán pagar por el examen de admisión y matrícula.

La oportunidad de cursar carreras técnicas de manera gratuita está abierta para los egresados de secundaria en Lima Metropolitana a través de cuatro institutos públicos, y es que de acuerdo con la información del Minedu, la convocatoria para el periodo académico 2025-II tendrá sus exámenes de admisión en agosto.

Al respecto de lo anterior, cabe señalar que los programas de estudio en estas casas de estudio tienen una duración de tres años y eximen a los estudiantes del pago de mensualidades. No obstante, los únicos desembolsos que deben realizar los postulantes son los correspondientes al examen de admisión y a la matrícula de cada ciclo.

lr.pe

Exámenes de admisión 2025 - II en institutos públicos en Lima: fechas oficiales, vía Minedu

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naciones Unidas

  • Distrito: Pueblo Libre
  • Carreras técnica: cosmética dermatológica
  • Fecha de examen de admisión: sábado 23 de agosto

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Magda Portal

  • Distrito: Cieneguilla
  • Carrera técnica: administración de servicios de hostelería y restaurantes
  • Fecha de examen de admisión: domingo 24 de agosto

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Francisco de Asís

  • Distrito: Villa María del Triunfo
  • Carrera técnica: contabilidad y electricidad industrial
  • Fecha de examen de admisión: domingo 24 de agosto

Instituto Superior Pedagógico Público Manuel Gonzales Prada

  • Distrito: Villa el Salvador
  • Carrera técnica: educación inicial, educación primaria y educación secundaria
  • Fecha de examen de admisión: sábado 23 y domingo 24 de agosto

Minedu: así puedes postular a estos institutos públicos gratuitos en Lima

Según lo anunciado por Minedu, en caso estés interesado en postular a uno de estos cuatro institutos ubicados en Lima Metropolitana, debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

  1. Certificado de estudios de secundaria concluida (en cualquier modalidad).
  2. Copia de partida de nacimiento.
  3. Copia de DNI.
  4. Carpeta de postulante.
  5. Recibo de pago por el derecho del examen de amisión.

