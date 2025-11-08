Trasladan a 25 menores de alta peligrosidad de Trujillo a centro de alta seguridad en Lima

Jhonatan cuenta que vivió dos años en las calles y desde que ingresó a la organización criminal dice que lo invade la adrenalina cada vez que dispara. En tanto, Mathias narra que también se inició a los 11 años, pero no empezó accionando un arma sino vendiendo las drogas y luego llevando cartas extorsivas y cartuchos de dinamita.

El primero dice que ya no recuerda cuántas personas han sido sus víctimas. Ambos sueñan con ser algún día como sus jefes: con casas, carros y motos, un comportamiento que, para los especialistas, es el resultado del hostil ambiente en el que crecieron.

Jhonatan y Mathias (nombres cambiados) son dos de los 25 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo que hoy fueron trasladados hacia un Centro de Internación de Alta Seguridad en Lima, de acuerdo al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

La medida, según fuentes allegadas al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, responde a un plan de control y seguridad y que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas y preservar la integridad de los adolescentes internados, así como del personal que labora en los centros juveniles.

Los trasladados fueron catalogados como internos de alta peligrosidad y su reubicación se desarrolló bajo estrictas normas de seguridad.

El director ejecutivo del PRONACEJ, Francisco Naquira Cornejo, informó que esta acción se suma a las más de 2400 intervenciones preventivas realizadas en lo que va del año en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación del país, además de cuatro megaoperativos simultáneos de control y seguridad a nivel nacional.



Subrayó que estas acciones buscan fortalecer el sistema de reinserción social juvenil y contribuir a la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Asimismo, reiteró que se continuarán ejecutando operativos preventivos y medidas de control en todos los centros juveniles del país.

Como se sabe, Poder Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados bajo las reglas del sistema penal de adultos cuando cometan delitos graves.

Según el Decreto Supremo Nº 022-2025-JUS, esta disposición forma parte de una reciente reforma del Código Penal. El cambio legal establece una ampliación de la responsabilidad penal para los adolescentes de ese rango de edad que incurran en delitos de alta gravedad.

El nuevo decreto modifica la normativa vigente para que los adolescentes entre 16 y 17 años puedan ser juzgados dentro del sistema penal ordinario.

Esta decisión se aplica en casos como homicidio simple, homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, violación sexual, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organización criminal.

En total, la norma contempla más de 30 tipos penales considerados de especial gravedad, incluyendo también el sicariato, la extorsión, la trata de personas y el robo agravado.