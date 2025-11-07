HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven chef conmueve al decir que fue despedido solo por tomarse foto con Axl Rose, de la banda Guns N' Roses, pero enfatiza: "Valió la pena"

Un joven chef conmovió al confesar que fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses. Sin embargo, destacó que, a pesar de todo, pudo cumplir el sueño que tenía desde niño.

Joven chef conmueve al decir que fue despedido solo por tomarse foto con Axl Rose.
Joven chef conmueve al decir que fue despedido solo por tomarse foto con Axl Rose. | Foto: Composición LR/Instagram.

La historia de Richard Pérez Cuzcano, un joven chef peruano, ha conmovido a muchos en redes sociales tras revelarse que fue despedido de su trabajo luego de tomarse una fotografía con el ícono del rock, Axl Rose. Según contó, después de atender al cantante y a los integrantes de la banda Guns N’ Roses, decidió pedirle una foto, la cual publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, lo que parecía un recuerdo inolvidable terminó convirtiéndose en una amarga experiencia, ya que, según comentó en Facebook, fue retirado de su empleo por presuntamente haber infringido una norma del establecimiento. "Yo era el chef del restaurante, me tomé una foto con el mismo Axl Rose después de cocinar para él. Ayer me botaron del trabajo por infringir esa norma".

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Guns N' Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

lr.pe

Chef es retirado de su trabajo luego de tomarse una foto con Axl Rose

De acuerdo con lo que contó en sus redes sociales, Richard trabajó durante 10 años en la cadena hotelera Marriott, desempeñándose como chef. Aunque en un inicio decidió editar su publicación original, su historia rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios. Pese a haber sido despedido, el joven aseguró que valió la pena, pues pudo cumplir el sueño de conocer de cerca a su ídolo y referente musical de toda la vida.

"Perdí mi trabajo de 10 años, pero gané el sueño de toda mi vida, conocerlo y poder estrechar su mano. ¿Que si valió la pena? Lo valió, y lo valdrá hasta mis últimos días", se pudo leer inicialmente.

Publicación anterior de joven chef junto a Axl Rose.

Publicación anterior de joven chef junto a Axl Rose.

Sin embargo, su actual publicación en Instagram (ricknikkei_art). La fotografía junto a Axl Rose sigue vigente, pero con el texto cambiado. "Cómo le explico a mi yo niño que esto pasara en unos años, que llegará un día que se volverá cocinero y una noche cocinara como nunca para W. Axl Rose. Y que estrechará su mano".

Publicación actual del joven chef que logró tomarse una fotografía con Axl Rose.

Publicación actual del joven chef que logró tomarse una fotografía con Axl Rose.

Joven chef logró ver a Axl Rose y le pudo brindar un obsequio

Durante la estadía de la banda Guns N’ Roses en Lima, Richard Pérez tuvo la oportunidad de obsequiarle a Axl Rose un cuchillo grabado con su nombre. Según relató el presidente del club de fans de la agrupación, los músicos no se mostraron incómodos con el gesto; por el contrario, agradecieron el detalle y destacaron la amabilidad y el buen trato que el chef les brindó durante su visita.

"Un joven (Richard) le indicó a Beta que tenía un presente para él (Axl Rose). Beta le indicó que cuando él se parara se lo haga saber. Y cuando ya terminó y se paró, él le habló en inglés y le dijo 'Tengo un presente para ti'. Y él (Axl Rose) dijo, 'Claro'. Entonces, le mostró porque le hizo un cuchillo personalizado con su nombre", acotó el presidente del club de fans para Radio Oxígeno.

