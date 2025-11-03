HOYSuscripcion LR Focus

Guns N' Roses en Lima 2025: cuándo es, horarios, setlist y todo sobre el próximo concierto de Axl Rose, Slash y Duff McKagan en el Estadio Nacional

La banda estadounidense Guns N' Rose regresa a Lima con un concierto imperdible en el Estadio Nacional, como parte de su gira 'Because what you want & what you get two completely different thing tour". 

Guns N’ Roses tocará en el Estadio Nacional. Foto: Difusión / LR
Guns N' Roses tocará en el Estadio Nacional. Foto: Difusión / LR

Faltan solo dos días para el esperado concierto de Guns N' Roses en el Perú. La banda de hard rock formada en Hollywood, liderada por Axel Rose, se presentará en nuestro país para hacer vibrar a su legión de fans con su aclamada gira internacional 'Because what you want & what you get two completely different thing tour".

Se trata de la cuarta vez que la banda conformada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan tocará en el Perú. Su primera visita se registró en el 25 de marzo del 2010 en el Estadio Monumental. Sin embargo, en aquella ocasión solo Axl Rose se subió al escenario. En esta oportunidad, la formación estará completa. La productora encargada de traer a Guns N' Roses a Perú es Master Live.

¿Cuándo es el concierto de Guns N' Roses en Lima?

Guns N' Roses se presentará en el Perú el próximo miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Según información oficial, el espectáculo durará más de dos horas. Además, la banda peruana encargada de abrir la tan esperada noche es 'Amen', con más de 20 años de carrera, y de las más influyentes del rock nacional.

Los Gunners, término con el que se conoce a los fans de Guns N' Roses, esperan poder disfrutar de éxitos como 'Welcome to the jungle' o 'november to the rain'. Así como otras obras maestras de su álbum debute 'Appetite for destruction', mismo que alcanzó número uno en ventas de diamantes y el título de 'el álbum debut más vendidos en Estados Unidos de todos los tiempos".

H2: ¿A qué hora empieza el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional?

A través de redes sociales, Master Live Perú, empresa organizadora del concierto de Guns N' Roses, anunció que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 16:00 p.m. Mientras que el show musical iniciará a las 18:50 p.m., con la participación de Amén. Aproximadamente a las 20:00 p.m., Guns N' Roses subirá al escenario para deleitar a sus fans.

Quienes asistan al concierto, deberán presentar su ticket o e-ticket para el ingreso. Se recuerda que todos los boletos serán escaneados. En caso que el ticket o e-ticket esté roto, en mal estado o con indicios de falsificación, la producción u organizador podrán NO AUTORIZAR la entrada al recinto.

Posible setlist de Guns N' Roses

Revisa el setlist completo a continuación:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Bad Obsession
  4. Chinese Democracy
  5. It’s So Easy
  6. Pretty Tied Up
  7. Live and Let Die (Wings cover)
  8. Yesterdays
  9. Shadow of Your Love
  10. Slither (Velvet Revolver cover)
  11. Hard Skool
  12. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
  13. You Could Be Mine
  14. Double Talkin' Jive
  15. Estranged
  16. Prostitute
  17. The General
  18. Coma
  19. Attitude (Misfits cover)
  20. Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover)
  21. Slash Guitar Solo
  22. Sweet Child o' Mine
  23. Civil War (Jimi Hendrix's "Voodoo Child (Slight Return)" outro)
  24. November Rain
  25. Patience
  26. Human Being (New York Dolls cover)
  27. Don’t Cry
  28. Nightrain
  29. Paradise City
