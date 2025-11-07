Invasores de área pública agreden y hieren a procurador de la Municipalidad de Puno

Un abogado de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Puno resultó herido durante un operativo de demolición de muros en alrededor de 40 terrenos construidos por presuntos invasores de áreas públicas. Un dirigente de este último grupo fue detenido.

Los muros se construyeron dentro de la faja marginal ubicada entre la intersección de los jirones Espinar con la avenida Bicentenario, a orillas del lago Titicaca (salida sur de la ciudad de Puno). La diligencia municipal arrancó al promediar las 4 de la madrugada de este viernes 7 de noviembre y culminó tres horas después, con el ataque que sufrió el abogado Ariel Valderrama Zea, procurador adjunto de la Procuraduría Municipal.

La Policía Nacional identificó a Paulino Atencio Mamani, dirigente de la zona, como responsable de la agresión. Según imágenes de video, se observa que un varón sujeta del cuello al servidor y lo tumba por la espalda sobre piedras. Valderrama presenta lesiones en varias partes del cuerpo.

Efectivos de la PNP que estuvieron presentes en el lugar identificaron a Paulino Atencio como el responsable del ataque. Vestía poncho y chullo negro, además era la persona que estaba al frente de todos los supuestos afectados. Los predios habrían sido vendidos por presuntos traficantes de terreno.

Detención fue dentro de auditorio de la municipalidad

El agresor fue detenido en flagrancia dentro del auditorio de la Municipaliad de Puno al promediar las 12:20 del mediodía, cuando se desarrollaba una reunión informal entre supuestos propietarios afectados que alegaban la propiedad y representantes de la comuna puneña.

El dirigente salió de la reunión y agentes de la División de Investigación de Delitos lo detuvieron. En un primer momento pretendió hacer resistencia, pero su abogado Yefer Cruz aseguró que se pondría a derecho y asumiría la investigación para someterse a la investigación. Luego fue llevado detenido a la comisaría de Puno.

Los vecinos que estaban en la reunión, por un momento, pretendieron evitar la detención de su dirigente, pero personal de serenazgo y la Policía no permitió que se detenga la diligencia porque todo lo involucra en el delito de lesiones en agravio de funcionario público.

Estado de salud del funcionario agredido

El abogado agredido presenta lesiones en la cabeza y contusiones múltiples en espalda. El procurador Guillermo Pizarro aseguró que la situación de su colega es estable y reiteró que lo único que se demolieron fueron muros de terrenos construidos hace aproximadamente un mes, cuando la Gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna local les advirtió que estaban ocupando terrenos del Estado.

Precisó que en su momento fueron notificados para que paralicen la construcción de cercos, pero muy por el contrario persistieron en su propósito.