HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez     
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Sociedad

Invasores de área pública agreden y hieren a procurador de la Municipalidad de Puno

Abogado participaba de la demolición de muros construidos en área pública a orillas del Titicaca e invasores lo atacaron. Agresor fue detenido dentro del edificio edil.

Muros se construyeron en 40 terrenos. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Muros se construyeron en 40 terrenos. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Un abogado de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Puno resultó herido durante un operativo de demolición de muros en alrededor de 40 terrenos construidos por presuntos invasores de áreas públicas. Un dirigente de este último grupo fue detenido.

Los muros se construyeron dentro de la faja marginal ubicada entre la intersección de los jirones Espinar con la avenida Bicentenario, a orillas del lago Titicaca (salida sur de la ciudad de Puno). La diligencia municipal arrancó al promediar las 4 de la madrugada de este viernes 7 de noviembre y culminó tres horas después, con el ataque que sufrió el abogado Ariel Valderrama Zea, procurador adjunto de la Procuraduría Municipal.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Puno: incautan cocaína enviada como encomienda hacia Bolivia

lr.pe

La Policía Nacional identificó a Paulino Atencio Mamani, dirigente de la zona, como responsable de la agresión. Según imágenes de video, se observa que un varón sujeta del cuello al servidor y lo tumba por la espalda sobre piedras. Valderrama presenta lesiones en varias partes del cuerpo.

Efectivos de la PNP que estuvieron presentes en el lugar identificaron a Paulino Atencio como el responsable del ataque. Vestía poncho y chullo negro, además era la persona que estaba al frente de todos los supuestos afectados. Los predios habrían sido vendidos por presuntos traficantes de terreno.

Detención fue dentro de auditorio de la municipalidad

El agresor fue detenido en flagrancia dentro del auditorio de la Municipaliad de Puno al promediar las 12:20 del mediodía, cuando se desarrollaba una reunión informal entre supuestos propietarios afectados que alegaban la propiedad y representantes de la comuna puneña.

El dirigente salió de la reunión y agentes de la División de Investigación de Delitos lo detuvieron. En un primer momento pretendió hacer resistencia, pero su abogado Yefer Cruz aseguró que se pondría a derecho y asumiría la investigación para someterse a la investigación. Luego fue llevado detenido a la comisaría de Puno.

Los vecinos que estaban en la reunión, por un momento, pretendieron evitar la detención de su dirigente, pero personal de serenazgo y la Policía no permitió que se detenga la diligencia porque todo lo involucra en el delito de lesiones en agravio de funcionario público. 

Estado de salud del funcionario agredido

El abogado agredido presenta lesiones en la cabeza y contusiones múltiples en espalda. El procurador Guillermo Pizarro aseguró que la situación de su colega es estable y reiteró que lo único que se demolieron fueron muros de terrenos construidos hace aproximadamente un mes, cuando la Gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna local les advirtió que estaban ocupando terrenos del Estado.

Precisó que en su momento fueron notificados para que paralicen la construcción de cercos, pero muy por el contrario persistieron en su propósito.

Notas relacionadas
El túnel Ollachea de la Interoceánica Sur de más de US$18 millones que mejorará la seguridad vial en Puno: ¿qué tramo beneficiará?

El túnel Ollachea de la Interoceánica Sur de más de US$18 millones que mejorará la seguridad vial en Puno: ¿qué tramo beneficiará?

LEER MÁS
La Rinconada: mineros exigen reanudar explotación de oro paralizada por ola de asaltos

La Rinconada: mineros exigen reanudar explotación de oro paralizada por ola de asaltos

LEER MÁS
Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Motociclistas anuncian marcha este sábado 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricciones

Motociclistas anuncian marcha este sábado 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricciones

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025