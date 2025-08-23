Atacan a balazos colegio en Rímac mientras estudiantes se encontraban en clase: "Pudo ser una tragedia"

La criminalidad no se detiene y ahora también pone en la mira a los colegios. Delincuentes dispararon contra la puerta del colegio University, ubicado en el jirón Tototiro, en el Rímac. El ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando los estudiantes de secundaria estaban en clases. La situación se agravó porque el local de primaria, situado al frente, se encontraba en horario de salida, lo que generó gran preocupación entre escolares, docentes y padres de familia.

Los disparos atravesaron el portón gris e ingresaron al interior del plantel, impactando en áreas comunes. Lo más alarmante es que muy cerca se encontraban el patio y un aula donde un grupo de estudiantes se preparaba para ensayar una danza escolar. “Justo iban a salir a ensayar y no llegaron a salir, si no esto hubiera terminado en tragedia”, señaló una madre de familia.

PNP investiga presunto ataque extorsivo contra colegio del Rímac

El ataque provocó gran conmoción en el centro educativo, donde los estudiantes evacuaron rápidamente tras la instrucción de los docentes. “Cuando mi hijo estaba en su última clase de química, escucharon los disparos y el profesor les dijo que salieran corriendo; se armó el caos y algunos alumnos estaban llorando”, relató una madre. La comunidad educativa critica la falta de medidas de seguridad en el sector.

La Policía Nacional del Perú (PNP) sospecha que se trataría de un presunto acto de extorsión. Sin embargo, la dirección del colegio emitió un comunicado oficial asegurando que no han recibido amenazas previas y que, de manera preventiva, las actividades de la próxima semana se realizarán de forma virtual. “Nuestra institución no ha recibido ningún tipo de amenazas y, de manera oportuna, presentamos la denuncia correspondiente”, indicaron.

El colegio de secundaria se ubica cerca de una empresa que, cinco horas después del ataque, sufrió otro atentado a balazos. Según la PNP, ambos hechos podrían estar relacionados y formar parte de una amenaza de bandas extorsivas. Testigos indicaron que un sujeto huyó en motocicleta tras el primer ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones y la comunidad educativa exige mayor seguridad.

