Un incidente ocurrido la mañana del 2 de junio en la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Central de Esterilización y Reserva del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, provocó el desprendimiento de baldozas del techo e inundaciones en los pasadizos de esta área. La emergencia, originada por la rotura de una tubería de agua blanda, activó las alertas entre el personal médico y administrativo, debido al riesgo que representa para la seguridad de pacientes y trabajadores.

Según informó el INEN en un comunicado oficial emitido el 3 de junio, el evento fue controlado “de manera inmediata y en su totalidad”, con la activación de los protocolos correspondientes. Detallaron que la contingencia se originó por el desprendimiento de una abrazadera de sujeción en el sistema de alimentación de agua, lo que generó una variación de presión en las tuberías. El equipo técnico de mantenimiento actuó “con rapidez, solucionándolo al instante”, se precisó.

No obstante, representantes del Sindicato de Enfermería del INEN expresaron su preocupación por lo que consideran una señal de deterioro sistemático de la infraestructura del centro médico. “El estado general de las áreas donde labora el personal de enfermería es deficiente y riesgoso. Persisten daños estructurales como roturas reiteradas de tuberías, instalaciones eléctricas comprometidas y fallas graves en lavandería, que amenazan la continuidad de la atención oncológica”, advirtió el gremio en declaraciones recogidas por este medio.

El sindicato advierte riesgo estructural grave y falta de respuesta institucional

Las afirmaciones del gremio de enfermeras se respaldan en el Informe 009-2025-OCI/3757-SCC, el cual documenta incumplimientos técnicos y retrasos injustificados en la obra de optimización de la lavandería institucional, lo que podría derivar en ampliaciones de plazo y sobrecostos. A ello se suman el colapso de tuberías ocurrido en abril de este año y un incendio interno sin informe técnico ni correctivo, ambos documentados por el sindicato, pero aún sin explicación oficial.

Además, reportes previos de la Oficina de Control Interno revelan un patrón de fallas repetitivas en distintas áreas como los almacenes farmacéuticos y el laboratorio de microbiología. El Informe 003-2025-OCI/3757-SCC señaló deficiencias en la trazabilidad y almacenamiento de medicamentos, mientras que el Informe 006-2025-2-3757 alertó sobre el uso de dispositivos médicos vencidos. “Esto evidencia una crisis de gestión que compromete la seguridad y la calidad asistencial”, añadió el sindicato.

El gremio aseguró que, hasta la fecha, ni la Gerencia General ni la Jefatura Institucional han respondido los oficios enviados ni han entregado los informes técnicos solicitados para esclarecer lo sucedido. “Desde marzo venimos solicitando un plan de acción correctivo y un pronunciamiento oficial, pero no hemos recibido respuesta escrita. Esta omisión vulnera nuestro derecho a un entorno laboral seguro”, afirmó la representación sindical, refiriéndose al Oficio 032-2025/SIEINEN, enviado el 21 de marzo de este año.

Aunque por ahora no se ha formalizado una solicitud de inspección a Defensa Civil ni al INDECI, el sindicato evalúa recurrir a estas instancias de persistir la inacción institucional. “Advertimos que, de no recibir respuestas, escalaremos el caso a los órganos competentes. No descartamos presentar una denuncia ante INDECI, con copia a SUNAFIL y SUTRAN por riesgo ocupacional”, señalaron.

Pese a críticas, INEN asegura que situación fue controlada

Ante el incidente, el Instituto aseguró que “la situación fue controlada de manera inmediata y en su totalidad”, activando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias. Asimismo, informaron que el equipo técnico especializado en mecánica actuó con rapidez, solucionando el problema de forma instantánea.

El INEN también precisó que no se registraron daños en los equipos ni afectaciones al sistema eléctrico, por lo que no se interrumpió el funcionamiento del área de esterilización. La República intentó consultar con la institución sobre las acusaciones hechas por el gremio de enfermería, pero se limitaron a enviar un comunicado. No permitieron preguntas.

Comunicado de INEN

“El INEN reafirma su compromiso y vocación para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pacientes”, se lee en el pronunciamiento oficial.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas afectadas por el incidente. Sin embargo, se espera que se realice una evaluación integral de la infraestructura para prevenir nuevos eventos que puedan comprometer la seguridad de las áreas críticas del centro oncológico más importante del país.

