Política

Jefa de Reniec deberá responder ante el Congreso por exposición de datos del padrón electoral

La cita fue programada por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el martes 4 de noviembre a las 9.00 a.m.

Jefa de Reniec deberá responder ante el Congreso por exposición de datos del padrón electoral
Jefa de Reniec deberá responder ante el Congreso por exposición de datos del padrón electoral

La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso convocó para este martes 4 de noviembre a la jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin, para que brinde información sobre la exposición de dato personales en el Padrón Electoral Inicial de las Elecciones Generales 2026 que hizo pública y de fácil acceso la información como nombre, edad y dirección de los ciudadanos.

La sesión está programada para las 9.00 a.m. en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.

Otras instituciones ya investigan la exposición de datos de Reniec

Paralelamente, otras instituciones también han informado que investigan lo sucedido. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra Velarde Koechlin para identificar si incurrió o no en alguna irregularidad en el manejo de la información, y le ha otorgado un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos, conforme al Reglamento de Procesos Disciplinarios de la institución. Si tras la evaluación se determina que existen indicios de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para que actúe conforme a ley.

Las acciones de la JNJ se suman a las de la Contraloría y los de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

La Contraloría informó que esta diligencia inicial consiste en la recopilación de información sobre la publicación del padrón con los datos personales de los ciudadanos. Asimismo, informaron que se notificó de estas actividades de oficio a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, con la finalidad de que se brinden las facilidades del caso para continuar con las diligencias.

En tanto, la ANPD advirtió que la publicación de la Lista del Padrón Inicial (LPI) por parte del Reniec podría haber facilitado el acceso indebido a datos de otros ciudadanos, vulnerando los límites de transparencia establecidos por la normativa. Por esta razón, el organismo dispuso una revisión técnica destinada a comprobar si se cumplieron las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, en especial aquellas relacionadas con el uso adecuado y proporcional de la información.

