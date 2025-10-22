Cusco: cárcel para docente acusado de acosar a dos estudiantes universitarias

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, subespecializado en Violencia SNEJ - Cusco, a cargo de la magistrada Jacqueline Escalante Mancilla, dictó seis meses de prisión preventiva contra Wilfredo Cano, por el presunto delito de acoso sexual agravado. La medida se dicta en agravio de dos jóvenes universitarias de 17 y 18 años de edad.

Según informó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, el Ministerio Público recibió dos denuncias contra el docente de la Universidad Continental, identificado cono Wilfredo Cano.

En el primer caso, la madre y el hermano de la agraviada de 18 años denunciaron que el profesor habría propuesto un encuentro a cambio de mejorar sus calificaciones. La Policía Nacional intervino al docente en flagrancia, cuando se encontraba con la estudiante dentro de su vehículo en inmediaciones del sector de Coyana, en el distrito de Saylla.

En el segundo caso, una estudiante de 17 años comunicó a su madre que el mismo docente la habría llamado por teléfono con insinuaciones de carácter sexual, motivo por el cual se presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público.

Por su parte, la Universidad Continental emitió un comunicado en el que anunció la separación inmediata del docente de sus funciones mientras duren las investigaciones.

Este caso se suma a la reciente detención de otro docente universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), identificado como Justo Lavilla, quien también cumple seis meses de prisión preventiva tras ser acusado de acosar a una de sus alumnas.