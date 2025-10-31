La denuncia ya ha sido presentada ante la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, en Chorrillos. Foto: Composición LR

La denuncia ya ha sido presentada ante la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, en Chorrillos. Foto: Composición LR

Yacqueline I. (38) denunció que su menor hija Y.L.P.I fue agredida físicamente en los interiores de su colegio Túpac Amaru II, ubicado en Chorrillos. Según precisa el parte policial de la Comisaría Mateo Pumacahua, la compañera de clases de la niña la golpeó en el patio del centro educativo.

Al respecto, Jorge P., padre de la menor agredida, sostuvo que se trata de un caso de bullying y que esta no sería la primera vez que violentan físicamente a su hija. "Mi niña ha sido agredida en el colegio, sufre de bullying y pasará por el médico legista", contó a La República.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Menor es agredida dentro de su colegio: padres denuncian caso de bullying

De acuerdo con la denuncia de los padres de familia, alrededor de las 8:00 de la mañana del jueves 30 de octubre, Y.L.P.I fue agredida físicamente por su compañera de aula L.B.M.Z. Tanto Yacqueline como su menor hija víctima de bullying aseguraron que la agresión se dio "solo porque Y.L.P.I es mejor en clases".

En tanto, indicaron que las autoridades del centro educativo no han tomado acciones al respecto. Ante ello, La República se comunicó con el director de la institución, Alipio Mallqui, quien sostuvo que, tras tomar conocimiento de lo sucedido, ambas menores pasaron por psicología. Sin embargo, las dos habrían dado una versión distinta en torno a la agresión. "El tema aún está en investigación", acotó.

Intervención del médico legista en el caso de agresión

Yacquelin I. ha solicitado la intervención del médico legista de Chorrillos a fin de que se identifique las lesiones exactas tras al caso de agresión. "Se solicita que se practique el reconocimiento médico-legal en la persona menor de edad, quien habría sido víctima de agresión física por parte de su compañera de colegio", se lee en el documento.

Por último, como parte del seguimiento del caso, la madre de la menor rendirá su manifestación en la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Mateo Pumacahua.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.