HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza Lima empata 1 a 1 a Melgar por el Torneo Clausura
EN VIVO | Alianza Lima empata 1 a 1 a Melgar por el Torneo Clausura     EN VIVO | Alianza Lima empata 1 a 1 a Melgar por el Torneo Clausura     EN VIVO | Alianza Lima empata 1 a 1 a Melgar por el Torneo Clausura     
Sociedad

Denuncian caso de bullying en colegio Túpac Amaru en Chorrillos: menor fue agredida físicamente por su compañera

Yacqueline I. denuncia que su hija Y.L.P.I fue agredida en su colegio Túpac Amaru II en Chorrillos y denuncian caso de bullying.

La denuncia ya ha sido presentada ante la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, en Chorrillos. Foto: Composición LR
La denuncia ya ha sido presentada ante la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, en Chorrillos. Foto: Composición LR

Yacqueline I. (38) denunció que su menor hija Y.L.P.I fue agredida físicamente en los interiores de su colegio Túpac Amaru II, ubicado en Chorrillos. Según precisa el parte policial de la Comisaría Mateo Pumacahua, la compañera de clases de la niña la golpeó en el patio del centro educativo.

Al respecto, Jorge P., padre de la menor agredida, sostuvo que se trata de un caso de bullying y que esta no sería la primera vez que violentan físicamente a su hija. "Mi niña ha sido agredida en el colegio, sufre de bullying y pasará por el médico legista", contó a La República.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Denuncian que menor de 13 años es víctima de acoso escolar en colegio de Chorrillos: autoridades habrían minimizado el bullying

lr.pe

Menor es agredida dentro de su colegio: padres denuncian caso de bullying

De acuerdo con la denuncia de los padres de familia, alrededor de las 8:00 de la mañana del jueves 30 de octubre, Y.L.P.I fue agredida físicamente por su compañera de aula L.B.M.Z. Tanto Yacqueline como su menor hija víctima de bullying aseguraron que la agresión se dio "solo porque Y.L.P.I es mejor en clases".

En tanto, indicaron que las autoridades del centro educativo no han tomado acciones al respecto. Ante ello, La República se comunicó con el director de la institución, Alipio Mallqui, quien sostuvo que, tras tomar conocimiento de lo sucedido, ambas menores pasaron por psicología. Sin embargo, las dos habrían dado una versión distinta en torno a la agresión. "El tema aún está en investigación", acotó.

PUEDES VER: Hombre de 47 años murió por bullying a manos de compañeros de trabajo en México: bebió agua adulterada con químico

lr.pe

Intervención del médico legista en el caso de agresión

Yacquelin I. ha solicitado la intervención del médico legista de Chorrillos a fin de que se identifique las lesiones exactas tras al caso de agresión. "Se solicita que se practique el reconocimiento médico-legal en la persona menor de edad, quien habría sido víctima de agresión física por parte de su compañera de colegio", se lee en el documento.

Por último, como parte del seguimiento del caso, la madre de la menor rendirá su manifestación en la comisaría de la Policía Nacional del Perú de Mateo Pumacahua.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Denuncian que menor de 13 años es víctima de acoso escolar en colegio de Chorrillos: autoridades habrían minimizado el bullying

Denuncian que menor de 13 años es víctima de acoso escolar en colegio de Chorrillos: autoridades habrían minimizado el bullying

LEER MÁS
Hombre de 47 años murió por bullying a manos de compañeros de trabajo en México: bebió agua adulterada con químico

Hombre de 47 años murió por bullying a manos de compañeros de trabajo en México: bebió agua adulterada con químico

LEER MÁS
Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS
¿A qué hora empieza la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre?

¿A qué hora empieza la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre?

LEER MÁS
Fue a denunciar una extorsión con dinamita y terminó multada con papeleta en Nuevo Chimbote: "La justicia de Perú"

Fue a denunciar una extorsión con dinamita y terminó multada con papeleta en Nuevo Chimbote: "La justicia de Perú"

LEER MÁS
Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

LEER MÁS
Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hombres mientras comían

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hombres mientras comían

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025