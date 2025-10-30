Victor Caballero 'Curwen' no dijo que "necesito policías urgente, mi vida corre peligro": narrativa es falsa

LO FALSO:

Curwen pide protección personal al gobierno tras recibir mensaje de extorsión en WhatsApp: "Necesito policías urgente, mi vida corre peligro".

LO VERDADERO:

En sus dos declaraciones sobre la amenaza, Curwen no declaró haber pedido ayuda a la policía, ni exhorto a la institución que lo apoye.

Curwen indicó a La República que se trata de una difamación en su contra, pues nunca dijo dicha cita viral.

El 25 de octubre 2025, el periodista y streamer Víctor Caballero, conocido como 'Curwen', publicó en sus redes sociales unas capturas de pantalla donde mostró que recibió mensajes extorsivos por los "Injertos de Villa María del Triunfo". Un día después, declaró que, tras revisiones con especialistas, se trataba de una falsa alarma.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales un banner que afirma que supuestamente 'Curwen' habría pedido ayuda a la policía para defender a su familia y que temía por su vida. Sin embargo, la cita es falsa.

Publicación desinformativa por la red social de Facebook. Foto: captura de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 1.500 'me gusta', 1.200 comentarios y fue 101 veces compartido.

Curwen confirmó a La República que no llamó a la PNP

Para corroborar la supuesta declaración hecha por Víctor Caballero, el Verificador de La República se comunicó con el presentador y dueño del programa en internet, Brutalidad Política.

Curwen indicó que en ningún momento llamó a la Policía Nacional del Perú (PNP), y que incluso no declaró nada a favor de ellos. "Falso. Nunca llamé a la PNP, nunca di ninguna declaración", dijo a La República.

En su última declaración sobre el tema el 27 de octubre de 2025, Curwen declaró que, luego de consultar con periodistas cercanos y fuentes de la PNP, llegaron a la conclusión que se debía a una falsa alarma o una broma de mal gusto.

Conclusión

Víctor Caballero no llamó a la PNP y tampoco declaró a favor de la institución en el contexto del recibimiento de la amenaza. Se trata de una cita malintencionada que buscar difamar al periodista político, quien es crítico con el manejo de la inseguridad ciudadana desde el gobierno de Pedro Castillo, hasta el actual mandatario José Jerí. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.