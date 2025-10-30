Reportan incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas

En horas de la tarde del jueves, un incendio de gran magnitud se registró en el distrito de Comas, a pocos metros del conocido mercado Unicachi. La emergencia generó alarma entre los comerciantes y vecinos de la zona, quienes alertaron rápidamente a las autoridades al ver cómo el fuego se extendía por varios minutos.

Según el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), al menos siete unidades contra incendios llegaron al lugar para sofocar las llamas y controlar la situación. Las labores se centraron en evitar que el fuego se propague hacia locales comerciales y viviendas cercanas, dada la alta concentración de negocios y materiales inflamables en el área.

Los equipos de emergencia evacuaron a los transeúntes y cerrar las vías aledañas para facilitar el trabajo de los bomberos. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas, aunque varios comerciantes señalaron pérdidas materiales debido al humo y las llamas. Locales comerciales también se habrían visto afectados.

De acuerdo con versiones iniciales, el incendio se habría originado por un corto circuito, aunque esta hipótesis aún está siendo investigada por las autoridades competentes. Además, el fuego se habría propagado debido a que gran cantidad de materiales eran inflamables.

El siniestro pudo ser registrado por diversos transeúntes del lugar, y en el material recopilado se podía ver cómo el humo negro se extendía por toda la avenida.