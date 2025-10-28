HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿A qué hora inicia el apagado de motores este 29 de octubre? Lo que anunciaron los transportistas

Además del apagado de motores este 29 de octubre, los gremios anunciaron un paro total para el 4 de noviembre en demanda de mayor seguridad.

Anuncian apagado de motores para este 29 de octubre
Anuncian apagado de motores para este 29 de octubre | Silvana Quiñonez | La República

El director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, Martín Ojeda, anunció, durante la juramentación como nuevo Integrante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORECEC) junto a la Municipalidad de Lima, un apagado de motores para este 29 octubre en respuesta al reciente asesinato del chofer de combi José Johnny Esqueche Ningles, en el Callao. La víctima era conocida en su círculo como 'Brujito'.

Al respecto, Ojeda indicó que se respetará la decisión de acatar esta medida de manera opcional como acto simbólico tras el mencionado atentado, el cual ocurre en pleno estado de emergencia dictaminado por el presidente José Jerí para combatir la inseguridad ciudadana.

¿A qué hora empieza el apagado de motores de este 29 de octubre?

Ojeda precisó que esta medida de protesta empezará en tempranas horas de la mañana. "El día de mañana (miércoles), a horas 8 a.m., se hará un paro de motores de cinco minutos. Invocamos a la población a que comprendan esta situación y nos acompañen con un cacerolazo", señaló.

El representante gremial lamentó la persistencia de la criminalidad en el país, así como la formación de nuevas bandas extorsivas. "Tenemos que respetar a dos conductores profesionales que han fallecido. Merece el respeto del resto de Conos", dijo respecto a la medida. Además de la jornada, se ha anunciado un nuevo paro de transportistas para este 4 de noviembre

Anuncian paro de transportistas para este 4 de noviembre

Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron una paralización total de actividades para el martes 4 de noviembre, en protesta por el incremento de la violencia y la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. En un comunicado, los gremios expresaron su indignación por los recientes asesinatos de dos conductores, hechos que califican como una muestra del alto nivel de inseguridad que enfrentan a diario quienes trabajan en las rutas de la capital. Además, señalaron que el Estado no ha concretado las medidas prometidas para garantizar la protección de los transportistas ni la fiscalización adecuada en las vías.

El pronunciamiento exhorta a la ciudadanía a comprender y respaldar la medida de fuerza, que busca exigir respuestas concretas ante la inacción de las autoridades. Los transportistas sostienen que no se trata solo de un reclamo sectorial, sino de un problema que afecta a toda la sociedad, pues la violencia en las calles pone en riesgo la vida de miles de trabajadores. En ese sentido, remarcan que el paro del 4 de noviembre representa un llamado urgente para que se restablezca la seguridad y se respete el derecho de laborar en paz.

Se anunció nuevo paro de transporte para el 4 de noviembre

Se anunció nuevo paro de transporte para el 4 de noviembre

