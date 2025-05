Durante junio de 2025, los trabajadores del sector público y privado en el Perú tendrán jornadas de descanso, según lo establece el calendario oficial publicado por el Diario El Peruano a inicio de año. Estas fechas forman parte de las disposiciones legales que regulan los días no laborables a nivel nacional y permiten a las personas organizar sus actividades conforme a la normativa vigente.

El marco legal que rige los feriados responde al Decreto Legislativo N.° 713, el cual fue modificado por última vez en 2016. A través de esta norma se determinan los días festivos obligatorios, tanto para las entidades del Estado como para las empresas privadas. Además, la existencia de estos días impacta en diversos sectores, incluyendo turismo, comercio y entretenimiento.

Feriados nacionales confirmados en junio 2025: qué días no se trabaja en Perú

Según el cronograma oficial, se han identificado dos feriados que se conmemorarán a nivel nacional durante el mes de junio. El primero corresponde al sábado 7, fecha en la que se recuerda la Batalla de Arica y se celebra el Día de la Bandera. El segundo es el domingo 29, en honor a San Pedro y San Pablo. Ambos días han sido definidos como no laborables obligatorios y aplican tanto para el ámbito público como para el privado.

¿Trabajadores públicos y privados gozarán de días de descanso en junio de 2025?

La normativa contempla que todos los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados establecidos sin que esto afecte su remuneración mensual. Es decir, el sueldo no debe ser reducido por no trabajar en estas fechas. En el caso de que una persona labore durante uno de estos días festivos, podrá acogerse a un esquema de compensación adicional, si no se le otorga una jornada sustituta de descanso.

¿Qué establece la ley sobre el pago y compensación por feriados trabajados?

En situaciones donde los empleados presten servicios en días feriados sin descanso sustitutorio, se les debe abonar una remuneración adicional. Según lo indicado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), este pago incluye el salario habitual, una bonificación por trabajar en día festivo y una compensación adicional. Esta regulación busca proteger los derechos laborales y puede ser supervisada mediante denuncias virtuales ante incumplimientos.