Brindarán 2000 platos gratis de chancho al palo con carapulcra en Chancay del 10 al 12 de octubre

El consumo de carne de cerdo en Huaral registra un crecimiento exponencial, según destacó la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de Huaral, Rosa Elena Valcárcel. La representante gremial precisó que este incremento ha sido posible gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y a los productores de carne porcina certificada de la zona.

En ese marco, se anunció la realización del Undécimo Festival del Chancho al Palo, evento gastronómico que busca consolidar este producto como emblema de la cocina del norte chico. El encuentro se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en el Estadio Municipal de Chancay y contará con más de 60 expositores, donde se ofrecerá gratuitamente 2000 platos de chancho al palo con carapulcra a familias de sectores vulnerables de Chancay.

Ofrecen 2000 platos de chancho al palo con carapulcra en Chancay y agregarán nuevos ingredientes

Aparte de ofrecer 2000 platos de chancho al palo con carapulcra, también presentarán innovaciones en la preparación del tradicional platillo, entre ellas, el uso de la naranja huando y versiones como el arroz chaufa de chancho al palo o su variante a la BBQ. El festival también abrirá espacio para otros potajes tradicionales, como el chicharrón de conejo, el pato en ají y el seco. En el rubro de dulces, el público podrá degustar turrón de Doña Pepa, frijol colado y creaciones como el budimilco.

El evento se desarrollará en el Estadio Municipal de Chancay y también habrá espacio para otros platos como el chicharrón de conejo o el pato en ají. Foto: Andina

Los organizadores resaltaron que este festival no solo busca celebrar la riqueza culinaria de la región, sino también fortalecer la identidad cultural y promover la economía local a través de la gastronomía. El chancho al palo, aseguraron, se ha consolidado como un símbolo que identifica a Huaral dentro y fuera del país.

¿Cómo se prepara el chancho al palo?

El chancho al palo es un plato típico peruano, muy popular en fiestas patronales y ferias gastronómicas. Se caracteriza por el sabor ahumado y crocante que consigue la carne de cerdo al asarse sobre troncos o palos de madera. Aquí tienes el paso a paso de la preparación tradicional:

Un lechón (chancho tierno, entre 12 y 15 kg aprox.)

Sal gruesa

Pimienta

Comino

Ajos molidos

Cerveza (opcional, para marinar)

Limones o naranjas agrias (para el adobo)

Palos de madera o troncos (para el asado)

El chancho al palo se prepara limpiando bien el cerdo y adobándolo con una mezcla de ajo, sal, pimienta, comino y jugo de naranja agria o limón, dejándolo macerar de preferencia desde la noche anterior. Luego se abre en forma de mariposa, se asegura entre palos con alambres y se cocina lentamente frente a brasas de leña durante 4 a 6 horas, girándolo y pincelándolo con adobo o cerveza para mantenerlo jugoso. Se sirve en porciones con la piel crocante, acompañado de papa sancochada, ensalada criolla y cremas, siendo un plato ideal para compartir en reuniones numerosas.