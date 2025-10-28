Ambulantes usan productos en descomposición para hacer hamburguesas y jugos

San Isidro es conocida como la ciudad de las oportunidades. También es llamado el centro financiero de Lima y reconocido por ser un distrito de clase alta con una envidiable calidad de vida, infraestructura moderna, seguridad y espacios verdes. Pero, también hay muchos que optan por las ventas ambulantes y parece ser un negocio mucho más rentable y peligroso de lo que se piensa.

Luego de una inspección exhaustiva realizada por las autoridades contra las llamadas comidas callejeras o rápidas que son vendidas en la vía pública se encontraron bacterias nocivas en los alimentos.

TE RECOMENDAMOS POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los resultados fueron insatisfactorios y causan de alguna manera enfermedades a las personas que los ingieran.

PUEDES VER: Desalojan a comerciantes del puente Balta en el Cercado de Lima tras intervención de la MML

Algunos aspectos que pudieron llevar a la contaminación de los vendedores de ensaladas de fideos, sánguches de hamburguesa, salchicha, hot dog, queso, pollo, tallarines verdes, refrescos y jugos son: Están expuestos al aire libre, no existen condiciones adecuadas para el almacenamiento, la distribución y la preparación, la preparación se hace en sitios con presencia de insectos y falta de agua y materias primas seguras.

La bacteria se incuba en el cuerpo humano en un período de 12 a 60 horas y la sintomatología puede comenzar con un promedio de 48 horas después de consumir el alimento contaminado.

Entre los principales síntomaa está el cuadro diarreico, el cual lleva a que la persona presente deficiencia renal aguda, seguido de una anemia hemolítica y una disminución considerable de las plaquetas, que son las encargadas del proceso de coagulación. Si los síntomas no son tratados a tiempo, se puede desencadenar un final fatal.

INTENSIFICAN FISCALIZACIÓN

Por ello, la municipalidad de San Isidro, a través de su equipo de Fiscalización, realizó un operativo en distintos puntos del distrito, donde se tomaron muestras de alimentos ofrecidos por comerciantes ambulantes.

Ahí se confirmó que los resultados de los análisis de laboratorio revelaron que varios de estos productos representan un grave riesgo para la salud de los consumidores.

En el laboratorio de microbiología municipal se detectó la presencia de bacterias, coliformes y Escherichia coli, agentes patógenos responsables de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) como gastroenteritis y salmonelosis.

Estas evidencias confirman que los alimentos analizados no son aptos para el consumo humano, debido a su insalubre preparación y a las deficientes condiciones de manipulación e higiene.

La Subgerencia de Operaciones de Fiscalización realiza de manera permanente operativos para erradicar el comercio ambulatorio informal, con el objetivo no solo de preservar el orden público y hacer cumplir las ordenanzas municipales, sino también de proteger la salud de los vecinos y transeúntes del distrito.

PUEDES VER: Suspende en funciones a Policía Municipal que golpeó y dejó herida a comerciante en Puno

“Nadie puede garantizar en qué condiciones higiénicas se preparan los alimentos que se compran a un ambulante ni qué riesgos pueden representar para la salud. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a no adquirir productos en la vía pública, pues además de infringir las normas, puede poner en peligro su vida”, señaló Fred Wong, gerente municipal (e) de San Isidro.

CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA

Durante las intervenciones en las que participo el área técnica sanitaria de la subgerencia de operaciones de fiscalización, se tomaron muestras de productos como ensaladas de fideos, sánguches de hamburguesa, salchicha, hot dog, queso, pollo, tallarines verdes, refrescos y jugos, los cuales arrojaron resultados positivos a contaminación microbiológica.

“Esta es una lucha diaria, en la que requerimos el apoyo de la ciudadanía. Nosotros nos enfrentamos a constantes agresiones y la violencia de los vendedores ambulantes por cuidar de la salud pública. Colaboren evitando la compra al comercio ambulatorio”, indicó Ricardo Cespedes, jefe de operaciones de fiscalización de San Isidro.